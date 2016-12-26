Мария Бородина покинула пост главы администрации Кировска

26 Декабря 2016 года, 11:05

КИРОВСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ — Глава администрации Кировска Мария Бородина подала в отставку, об этом сообщает ИА «ХибИнформБюро».

По данным источников агентства, Бородина освободит кресло сити-менеджера в связи с полученным предложением занять руководящую должность в одной из областных структур. Данную информацию сама Бородина пока не комментирует – её телефон оказался не доступен. В пресс-службе администрации города предложили позвонить позже.

Отмечается, что Бородина будет освобождена от должности 30 декабря, а с 31 декабря исполняющим обязанности сити-менеджера Кировска станет Сергей Свинин, первый заместитель главы администрации города.

Напомним, что Бородина стала главой администрации города в августе этого года. Ранее должность занимала Инна Погребняк, впоследствии ставшая заместителем губернатора Мурманской области.