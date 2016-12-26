МЧС по Мурманской области работает в режиме повышенной готовности

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Силы МЧС России до 16 января работают в повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасность на новогодние праздники. Режим начал действовать со вчерашнего дня, управление МЧС по Мурманской области и подчиненные подразделения организовали информирование населения о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий. Также разработаны планы применения средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Напомним, обычно особый режим длился до 11 января.