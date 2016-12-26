Траулер «Печора» находится на ремонте спустя два месяца работы

НОРВЕГИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ — Новый траулер Ненецкого рыбакколхозсоюза «Печора» находится на ремонте, сообщает пресс-служба администрации Ненецкого АО.
Напомним, что новейшее судно прибыло в Мурманск 21 октября, но уже спустя два месяца траулеру понадобилась реконструкция рыбно-мучной установки. Сейчас судно находится на ремонте в Киркенесе. Сообщается, что неполадки были выявлены в процессе двух пробных рейсов. Недочеты строителей планируется исправить до нового сезона, который начнется уже 15 января 2017 года.