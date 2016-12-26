Ирина Третьякова назначена коммерческим директором макрорегиона «Северо-Запад» Tele2

26 Декабря 2016 года, 13:38

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад».

Ирина Третьякова будет управлять коммерческими функциями в архангельском, вологодском, новгородском, петрозаводском, калининградском, мурманском, псковском, санкт-петербургском, сыктывкарском филиалах. В зону ответственности коммерческого директора входит контроль разработки и реализации маркетинговой стратегии, запуск новых продуктов, качество абонентского обслуживания и развитие дистрибуции в макрорегионе.

Ирина окончила Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева и продолжила образование в Международном институте менеджмента ЛИНК (партнер The Open University Business School) по программе MBA Strategy (аккредитация Association of MBAs). До прихода в Tele2 Ирина два года работала директором иркутского регионального отделения компании «МегаФон», до этого – руководителем по развитию бизнеса на массовом рынке и руководителем коммерческого отдела в красноярском региональном отделении компании.

«Сегодня рынок мобильной связи стремительно меняется, преподнося новые вызовы и задачи. Tele2 активно развивается, расширяет спектр услуг и продуктов, повышает качество связи и сервиса. И мы с радостью принимаем в наши ряды такого сильного и успешного управленца, ведь люди – это самый ценный капитал любой компании для ее динамичного развития и роста», - отметил Олег Телюков, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.