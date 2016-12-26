Продажа спиртосодержащей непищевой продукции в России приостановлена

26 Декабря 2016 года, 13:53

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ — Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта (этанола) более 25 процентов объёма готовой продукции в России приостановлена на 30 дней. Соответствующее постановление подписано главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Напомним, что повышенные меры повышенной осторожности в отношении продукции, которая может содержать токсичные примеси, приняты в связи с инцидентом, произошедшим в Иркутской области: за период с 17 по 23 декабря 123 жителя области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», содержавшим метиловый спирт. Сообщается о 76 погибших.

В рамках исполнения постановления управление Роспотребнадзора по Мурманской области проводит внеплановые проверки оборота пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции. Специалисты отбирают образцы продукции с последующим проведением лабораторных исследований, в том числе, на наличие токсичных примесей.

Как сообщают в ведомстве, по состоянию на 23 декабря специалистами Управления организовано проведение 26 внеплановых проверок, ходе которых отобрана 21 проба спиртосодержащей непищевой продукции.

Кроме того, в федеральном министерстве здравоохранения заявили, что спиртосодержащие препараты не будут изыматься из областных аптек. Об этом ТАСС сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

«Мы связались с регионами - никакого изъятия больше не будет. Препараты будут в аптечной сети», - сказала Скворцова.

Фото: Twitter