Набор продуктов для салата «Оливье» дешевле всего оказался в «Пятёрочке»

26 Декабря 2016 года, 14:20

Набор продуктов для салата «Оливье», который большинство россиян будет готовить к новогоднему столу, в торговой сети «Пятёрочка» оказался почти в три раза дешевле, чем в среднем по России. К соответствующему выводу пришли аналитики «Пятёрочки», изучив официальные данные Росстата за ноябрь 2016 года.

По данным ведомства «Оливье» к концу 2016 года подорожал на 1,8% и его средняя цена составила 310 рублей. Основной вклад в рост стоимости салата внёс майонез, подорожавший на 8,6%. В тоже время морковь, например, напротив подешевела – на 15,2%. В «Пятёрочке» минимальная стоимость набора продуктов, необходимого для приготовления любимого новогоднего блюда россиян – салата «Оливье», составила 117 рублей.

И статистическое ведомство, и специалисты торговой сети использовали рецепт салата «Оливье» для четырёх человек. Росстат предлагает использовать 500г консервированных огурцов и картофеля, 300г вареной колбасы, по 200 г моркови и майонеза, 100 г репчатого лука, 4 куриных яйца. Из такого набора продуктов можно приготовить 2,4 кг или по 600 грамм на человека.