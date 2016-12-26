Стало известно, кто построит центр обработки вызовов системы «112» в Мурманске

26 Декабря 2016 года, 14:35

МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ — Исполнителем работ по реконструкции Центра обработки вызовов системы «112» в Мурманской области станет ЗАО «МНК-ГРУПП». Данные о завершении определения поставщика появились на сайте Госзакупок 26 декабря.

Заказчик, в роли которого выступает ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» уже заключил с ЗАО «МНК-ГРУПП» контракт на сумму 60,24 млн рублей.

Подача заявок на конкурс проходила с 9 по 15 декабря. Напомним, что планы по созданию Центра обработки вызовов системы «112» появилась в октябре этого года. В соответствии с документацией работы по реконструкции объекта обойдутся в 60,2 миллионов рублей.

Новый центр разместится по адресу: ул. Папанина, 18.

Ранее губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что система «112» заработает регионе уже в 2017 году. В рамках подготовке к запуску системы уже обучено 82 специалиста. Однако в связи с уменьшением трансфертов из федерального бюджета на финансирование внедрения системы «112» было решено выделить на 18 млн рублей меньше, чем планировалось первоначально.