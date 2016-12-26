Названы основные версии крушения Ту-154

26 Декабря 2016 года, 14:50

СОЧИ /26 декабря/ БИ-ПОРТ – В деле о крушении самолета Ту-154 рассматриваются четыре основные версии. По словам представителей Центра общественных связей ФСБ, рабочими вариантами произошедшего остаются: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей. Завершает список ошибкой пилотирования и технической неисправностью самолета. В «ТАСС», уточняется, что фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта, не обнаружено. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что «версия о теракте далеко не в первых рядах».

«Пока не получает развития ни одна из версий, пока рано о чем-то утвердительно говорить», – заметил Песков. Также сообщается, что определены свидетели падения самолета в районе Сочи.

«На настоящий момент установлены очевидцы падения лайнера, имеется запись видеорегистратора, с которыми работают члены следственной группы», – рассказывают в ФСБ.

Напомним, в связи с трагедией сегодня объявлено днем траура. По различным данным в настоящий момент обнаружено 12 тел погибших, всего на борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Борт Минобороны вылетел из Адлера в 5:20, спустя две минуты после взлета он пропал с радаров. Фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 км от берега на глубине 50-70 метров.

Военно-следственным отделом Следственного комитета России по Сочинскому гарнизону возбуждено уголовное дело по статье 351 Уголовного кодекса, а именно «нарушение правил полетов или подготовки к ним». Расследование ведет центральный аппарат СК.