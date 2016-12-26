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Главная » НОВОСТИ » Дмитрий Филиппов вступил в должность мэра Мурманска
 
 
 
 
26 Декабря 2016 года, 16:25

Дмитрий Филиппов вступил в должность мэра Мурманска


МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ — Дмитрий Филиппов вступил в должность мэра Мурманска. Инаугурация нового главы города состоялась сегодня.

Напомним, что 20 декабря депутаты Горсовета избрали на должность мэра Дмитрия Филиппова.

Со вступлением в должность нового мэра поздравили глава региона Марина Ковтун, бывший мэр Мурманска и депутат Госдумы Алексей Веллер, командование Северного флота, духовенство. Инаугурация началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем.

«Би-порт» вёл прямую трансляцию церемонии на канале в приложении Periscope.

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