МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ — Дмитрий Филиппов вступил в должность мэра Мурманска. Инаугурация нового главы города состоялась сегодня.
Напомним, что 20 декабря депутаты Горсовета избрали на должность мэра Дмитрия Филиппова.
Со вступлением в должность нового мэра поздравили глава региона Марина Ковтун, бывший мэр Мурманска и депутат Госдумы Алексей Веллер, командование Северного флота, духовенство. Инаугурация началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем.
«Би-порт» вёл прямую трансляцию церемонии на канале в приложении Periscope.