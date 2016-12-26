МАГЭ подвела итоги года

26 Декабря 2016 года, 16:45

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ — МАГЭ подвела итоги полевого сезона 2016 года по геологическому изучению лицензионных участков недр арктического и дальневосточного шельфа, сообщает пресс-центр организации.

В этом году компания более 30 тысяч погонных километров было исследовано в Баренцевом, Восточно-Сибирском и Карском морях. Для выполнения этих работ МАГЭ использовала специализированные научно-исследовательские суда.

«На сегодняшний день наша компания — одна из немногих, кто способен своими силами выполнять работы для создания непрерывного каркаса региональных геофизический профилей и решения проблем увязки сейсморазведочных работ, выполняемых на акватории морей и на суше», - отметил генеральный директор МАГЭ Геннадий Казанин.

Отмечается, что в этом году компания освоила новое направление деятельности — интегрированный сервис морских судов для нефтегазовых проектов. Первый проект был выполнен в одном из самых активных нефтегазодобывающих регионов на Дальнем Востоке России. Компания также продолжает активно расширять регионы присутствия в России. В этом году представительство компании было открыто в Сочи.