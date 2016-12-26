Дмитрий Филиппов рассказал о первых шагах на посту мэра

26 Декабря 2016 года, 17:02

МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ — В качестве первых шагов на посту мэра Дмитрий Филиппов предпримет экстренные меры по уборке Мурманска от снега.

«В этом месяце осадки в Мурманске превысили месячную норму, но я считаю, что городские власти должны быть готовы к таким происшествиям. Сейчас мы принимаем экстренные меры, чтобы к празднику город приобрел красивый вид», - сообщил «Би-порту» Филиппов.

Кроме того, новый глава города займется и более глобальными вопросами, в частности, обратит внимание на социальные программы, связанные с переселением из ветхого жилья, а также на сокращение дефицита муниципального бюджета.

На вопрос «Би-порта» о возможных кадровых перестановках, Филиппов ответил, что вносить изменения в состав администрации города пока не планирует.

«Я вижу, что команды администрации города и аппарата совета депутатов рабочие, поэтому необходимости в кадровых перестановках я не вижу», - заявил Филиппов.

Напомним, что сегодня Дмитрий Филиппов вступил в должность главы Мурманска. 20 декабря он был избран большинством депутатов Горсовета.