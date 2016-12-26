Умеренный ветер и снегопад ожидаются в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ - 27 декабря погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха -3-8 градусов, при прояснениях -12-17 градусов. Гололедица.
Днем 27 декабря ожидается кратковременное ослабление ветра и в конце суток - смещение активного глубокого циклона с Норвежского моря на Баренцево море и вновь ухудшение погодных условий.
На севере и востоке Баренцева моря ветер восточный 15-18 м/с, медленное обледенение судов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -6 градусов, ветер южный 3-5 м/с.