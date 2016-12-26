Военнослужащий арктической бригады избил подростка в кандалакшском баре

27 Декабря 2016 года, 08:20

КАНДАЛАКША/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесен приговор военнослужащему в/ч 34667 (80-я Арктическая ОМСБр) ефрейтору запаса Виктору Столярову. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Следствием и судом установлено, что вечером 26 февраля 2016 года Столяров во время суточного увольнения в одном из баров Кандалакши применил насилие в отношении несовершеннолетнего гражданина, причинив последнему тупую травму живота», - сообщили «Би-порту» в ВСУ по Северному флоту.

Мурманским гарнизонным военным судом Столярову с учетом его явки с повинной, раскаяния в содеянном и добровольного возмещения потерпевшему причиненного вреда назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.