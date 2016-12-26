СМИ: обнаружен черный ящик Ту-154 и тела трех погибших

27 Декабря 2016 года, 08:35

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ - Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах. Кроме того, сообщается о поднятие ещё трёх тел погибших. Накануне со дна и поверхности чёрного моря были подняты 80 фрагментов тел погибших.

«Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

25 декабря летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров. Фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в море, в 1,5 км от берега, около города Сочи. На борту самолёта находились 92 человека.