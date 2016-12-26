Россияне смогут использовать Android Pay в 2017 году

27 Декабря 2016 года, 09:26

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – В России в 2017 году полноценно заработает система Android Pay, дающая возможность платить за покупки с помощью смартфона, пишет газета «Известия».

То, что сейчас доступно владельцам iPhone (где используется аналогичная технология Apple Pay) и некоторых моделей Samsung, станет достоянием обладателей всех телефонов с чипами NFC (Near Field Communication).

О развитии инновационной системы оплаты рассказал источник, близкий к Центробанку. Эксперты считают этот способ перспективным в силу высокого уровня безопасности и удобства. Вводить PIN карты не придется, покупатель сможет идентифицироваться с помощью отпечатка пальца или специально запрашиваемого код-пароля.

«Мы уверены, что платежи с помощью телефона будут пользоваться большой популярностью у клиентов банков, они безопасны и удобны», — сообщили «Известиям» в Альфа-банке.

В настоящее время мобильные устройства на базе Android составляет 87% российского рынка. Проект по оплате товаров и услуг смартфонами готовы поддержать Альфа-банк, Райффайзенбанк, Бинбанк и Тинькофф-банк.

Фото: Web-payment.ru