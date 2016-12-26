В Кремле обсудят роль России в решении глобальных проблем

27 Декабря 2016 года, 10:10

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ — Президент России Владимир Путин проведёт заседание Государственного совета по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений, сообщает пресс-служба администрации главы государства.

В рамках заседания планируется рассмотреть и обсудить роль России в решении глобальных экологических проблем, а также основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития России, в том числе снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве и снижение выбросов вредных веществ.

С основными докладами выступят губернатор Челябинской области Борис Дубровский и Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, возглавлявшие рабочую группу по подготовке к заседанию. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун также примет участие в заседании.