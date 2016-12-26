На охране общественного порядка в период праздников в Мурманской области планируется задействовать более 900 сотрудников полиции

27 Декабря 2016 года, 10:22

МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Вчера Марина Ковтун провела итоговое в 2016 году оперативное совещание. Глава региона посвятила его теме жизнеобеспечения области в предстоящий период праздничных и выходных дней.

Серьезную подготовку к праздникам проделали тревожные службы. В частности, предусмотрено выставление дополнительных постов ГИБДД в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий, обеспечение сопровождения при перевозке организованных групп детей.

В местах массового нахождения людей будет осуществляться досмотр с применением технических средств при пропуске граждан в места проведения мероприятий. Объекты проведения культурно-массовых мероприятий перед началом будут обследованы сотрудниками полиции на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием технических средств и служебных собак.

По сведениям УМВД России по Мурманской области, всего на охрану общественного порядка в период проведения новогодних и рождественских мероприятий планируется задействовать более 900 сотрудников органов внутренних дел.

Министерство здравоохранения области организует работу 25 дополнительных бригад «скорой помощи» круглосуточно с 31 декабря по 8 января. Поликлиники, в том числе детские, будут работать 2, 4 и 6 января с 09:00 до 15:00.

Безаварийную работу систем энергетики и ЖКХ в праздники будут обеспечивать руководители и специалисты регионального Министерства энергетики по графику в режиме круглосуточных дежурств. Создан необходимый запас топлива для обеспечения стабильной работы теплоисточников в период праздников.

Как и в обычные дни, в новогодние праздники дорожные службы будут работать круглосуточно. В каждой организации будут организованы дежурства.