«Олкон» развивает бизнес-кооперацию с малым и средним бизнесом региона

27 Декабря 2016 года, 10:45

ОЛЕНЕГОРСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ - Оленегорский горно-обогатительный комбинат по итогам 2016 года увеличил сотрудничество с предприятиями Мурманской области. Если в 2015 году товары и услуги «Олкону» поставляли 89 предприятий региона, то в 2016 их стало 97. За текущий год комбинат закупил у них товаров и услуг на сумму 398 млн. рублей.

Проделанную работу на пресс-конференции по итогам года оценила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, отметив сотрудничество «Олкона» с Оленегорским механический заводом. «Оленегорский механический завод в свое время и создавался как предприятие, которое обеспечивает нужды нашей горной промышленности. То, что сегодня ОМЗ и «Олкон» нашли точки соприкосновения, определено не только их территориальной близостью, но и волей руководства. Я очень рада, что процесс сдвинулся с мертвой точки. По крайней мере, еще два года назад такого взаимодействия не было. Сейчас оно налажено и открывает перспективы для ОМЗ в виде стабильной работы предприятия и создания рабочих мест», - подчеркнула Марина Васильевна.

Взаимодействие «Олкона» и ОМЗ показательно и в части импортозамещения. Так, недавно механический завод изготовил для комбината опытную партию комплектующих для зубьев экскаваторов. Переход с импортной системы ESKO на отечественную конструкцию «монозуб» позволит комбинату снизить затраты на вооружение ковшей импортных экскаваторов почти на 40%. Экономия составляет около 12 миллионов рублей в год.

Подрядные организации региона в основном оказывали «Олкону» услуги по ремонту различных видов оборудования, изготовлению комплектующих, монтажу новых агрегатов. Например, в строительстве нового сушильного отделения концентрата были задействованы такие организации региона, как: «ТрансЭнергоСервис», «Мастерстрой», «Зеленый сад», «Стройтекс».

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат заинтересован в развитии малого и среднего бизнеса в регионе присутствия. В этом году при поддержке «Олкона» в Оленегорске было открыто Агентство городского развития, которое призвано помогать начинающим предпринимателям, сводить их с потенциальными заказчиками. Бизнес-кооперация крупных предприятий с малым и средним бизнесом позволит создать новые рабочие места, обеспечить устойчивые поступления в бюджет региона, увеличить объемы промышленного производства», - отметил исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков.