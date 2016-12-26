В «Колэнерго» прошла тренировка по пресечению несанкционированного проникновения на объект

27 Декабря 2016 года, 11:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ - В Центральных электрических сетях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») прошла тренировка, в ходе которой отработаны действия персонала производственной базы службы механизации и транспорта, сотрудников охранного предприятия и вневедомственной охраны при несанкционированном проникновении постороннего лица на территорию.

«Оценивались действия персонала предприятия и охраны, обнаружившей в ходе тренировки «проникновение» на территорию производственной базы постороннего лица, - пояснил ведущий специалист службы безопасности Сергей Бугера. – Согласно действующим регламентам на место происшествия с помощью системы тревожной сигнализации был вызван наряд вневедомственной охраны».

По оценке специалистов, все участники тренировки действовали правильно, время прибытия вневедомственной охраны по вызову не превысило нормативного.