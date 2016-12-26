В Мурманском морском торговом порту портальный кран превратился в новогоднюю ель

27 Декабря 2016 года, 11:05

МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ - Накануне праздников портовики возродили традицию украшать один из портальных кранов световой иллюминацией в виде новогодней ели.

«Мы живем в заполярном Мурманске, где темное новогоднее небо озаряется сейчас только северным сиянием и огнями ночного города, частью которого, как и прежде, является порт.

Устремленные ввысь краны уже давно стали одним из символов города, его визитной карточкой. Кран в новогоднем убранстве – это часть праздничного волшебства, подарок от портовиков всем жителям и гостям заполярной столицы», – отмечает генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

Украшенный световой иллюминацией кран действительно хорошо видно из многих точек в центре Мурманска. И это не удивительно, так как высота этой машины под названием «Сокол» превышает 50 метров.

Украшение крана было непростой инженерной задачей, над реализацией которой трудились 16 работников комплекса механизации ПАО «ММТП» - инженеры, групповые механики и электромеханики. Общая длина световых шнуров, которые использовались для монтажа новогоднего убранства крана, составила порядка 500 метров.

Это не единственное доброе дело портовиков накануне новогодних и рождественских праздников. В порту приняли решение присоединиться к акции «Благотворительность вместо сувениров» фонда «Подари жизнь», основанного известными актрисами Чулпан Хаматовой и Диной Корзун. Предприятие поздравило своих коллег и партнеров простыми открытками, на которых изображены детские рисунки. В поздравлении портовики предложили присоединиться к акции, и этот призыв уже нашел самый живой отклик.

А 500 тысяч рублей, запланированных на приобретение сувениров, портовики перечислили на счет Фонда. Эти средства пойдут на лечение больных детей в Центре детской гематологии имени Димы Рогачева.