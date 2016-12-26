Тенденция к уменьшению ледового покрова в Арктике сохраняется

27 Декабря 2016 года, 11:40

МИР/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ — Международный центр исследований льда Weathernews Inc. представил результаты своих наблюдений за движением ледового покрытия в арктических морях в 2016 году.

Сообщается, что в этом году сохранилась тенденция сокращения ледового покрытия из-за глобального потепления, которое наблюдается в Арктике. Годовой максимум площадью 13,96 млн км2, зафиксированный 29 февраля 2016, оказался самым низким показателем за все годы наблюдений

В то же время компания отмечает, что Северный морской путь был открыт для судоходства в течение примерно двух недель, в период с 24 сентября по 7 октября, который оказался короче по сравнению с предыдущими годами, в основном потому, что море Лаптевых оставалось покрыто льдами.

За последние годы в морях Арктики наблюдается рост судоходства, связанный, прежде всего, с разработкой перспективных ресурсов. В связи с увеличением значимости подробной информации о состоянии льда в северных широтах, Weathernews намерена запустить в 2017 году микроспутник WNISAT-1Р для наблюдения за состоянием морского льда в Северном Ледовитом океане.

Фото: Gismeteo