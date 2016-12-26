Сегодня в России День спасателя

27 Декабря 2016 года, 12:13

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – В течение 26 лет российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. В уходящем году пожарно-спасательные подразделения Мурманской области спасли на пожарах 235 человек, 303 людям оказали помощь в ходе различных работ, спасенными при дорожно-транспортных происшествиях стали 211 человек. Также в Заполярье 15 лет готовят добровольных помощников МЧС.

«Трудно переоценить значимость спасательного дела. И так важно, что не прерывается связь поколений. Ветераны, посвятившие жизнь высокой миссии спасения, заслуженным авторитетом держат высокую планку для тех, кто в настоящее время обеспечивает безопасность граждан, – отмечают в управлении МЧС по Мурманской области. – Сердечно поздравляем служителей с профессиональным праздником. Благодарим за труд, мужество и честную службу».