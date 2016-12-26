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Главная » НОВОСТИ » Альфа-банк стал акционером банка ВТБ
 
 
 
 
27 Декабря 2016 года, 12:48

Альфа-банк стал акционером банка ВТБ


РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – В списке акционеров банка ВТБ появился Альфа-банк, доля которого в капитале ВТБ оценивается в 1,04%. Ранее Альфа-банк там не числился, сообщает агентство экономической информации «Прайм».

Кроме того, в число акционеров ВТБ вошел банк «Санкт-Петербург», которому принадлежит 1,26% голосующих акций. В начале декабря стало известно, что акционером ВТБ стал также банк «Россия», основным акционером которого является бизнесмен Юрий Ковальчук.

Крупнейшим акционером ВТБ остается государство в лице Федерального агентства по управлению госимуществом, ему принадлежит 60,93% акций. 2,95% акций банка принадлежат Государственному нефтяному фонду Азербайджана, банку Credit Suisse – 2,36%.

Фото: PLUSworld.ru

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