Хлопот мартышки полон рот…

27 Декабря 2016 года, 14:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Забот в 2016 году действительно хватало всем. Словно всякий раз, когда мы загадываем спокойный и мирный год, некая всевышняя сила принимает это как вызов и старается создать как можно больше запоминающихся событий. Безумная полыхающая мартышка кривлялась и кувыркалась, как могла. И всё для того, чтобы попасть в нашу итоговую новостную подборку. «Би-порт» предлагает вместе вспомнить, чем мы жили в этом году.

Январь

Абсолютной неожиданностью для жителей и коммунальных служб Мурманска стали сильные морозы, которые сковали город в рождественские праздники. Как результат – в некоторых домах горожан газ в плитах отсутствовал полностью, у кого-то газ был, но со слабым давлением. Как объяснили специалисты, в сильные морозы ниже 27 градусов из-за физических свойств в трубах могут образовываться так называемые конденсатные пробки, препятствующие свободному поступлению газа в дома.

Февраль

В середине февраля в результате принудительного спуска лавина снежная масса обрушилась на жилые дома Кировска. В результате происшествия погибли три человека, в том числе один работник противолавинной службы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Февраль отметился вынесением приговора бывшему председателю Мурманской областной думы Василию Шамбиру. Его осудили на шесть лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и присвоение денежных средств в особо крупном размере. Народный избранник, понятное дело, был не согласен с решением суда, и отреагировал на него весьма эмоционально, назвав происходящее бредом.

Март

В марте стало известно, что Мурманский государственный технический университет окончательно лишён государственной аккредитации по ряду направлений. Решение Рособрнадзора в большей степени затронуло гуманитарные направления. Вуз с таким решением был не согласен и пытался оспорить это в суде, однако в последующем иск МГТУ будет отозван, а судебное разбирательство прекращено.

Апрель

В тяжёлое экономическое время, когда топочный мазут и его доставка стоят непомерно много, такому отдалённому от основных транспортных путей региону как Мурманская область, важно было существенно переработать топливно-энергетический баланс. Как результат – ведущую роль в системе теплоснабжения Мурманской области займёт уголь. Его доля должна вырасти до 68%. Как это скажется на кошельках северян, сказать пока трудно. Чиновники аккуратно говорят о сдерживании тарифов на тепловую энергию. В тоже время очевидно, что таким действиями власти намерены в первую очередь сократить бюджетные компенсации ресурсникам за выпадающие доходы.

Май

Главная тема года – «Ночь музеев» в Мурманской области. Почему? – спросить надо у вас, наших читателей, которые сделали эту новость самой читаемой за весь 2016 год. Участие в этой акции, которая при этом в нашем регионе была не бесплатной, приняли более шести тысяч северян. В 2016 году акция была посвящена Году российского кино, вековому юбилею Мурманска, а также различным юбилейным событиям, в числе которых 150-летие Российского военно-исторического общества и 55-летие первого полета человека в космос.

Июнь

Сразу две новости, касающиеся сотрудников УФСКН по Мурманской области, отметились в июне. Так, было завершено расследование уголовного дела в отношении двух наркополицейских, которые совместно с двумя предпринимателями пытались обналичить в мурманском Сбербанке фальшивые векселя на общую сумму в 1 млрд рублей. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ещё один, теперь уже бывший, сотрудник регионального наркоконтроля был приговорён к двум годам ограничения свободы. Мужчина убил водителя такси при задержании наркодилеров. В ходе следствия сотрудники ФСКН и пассажиры такси давали противоречивые показания – сотрудники ведомства утверждали, что им было оказано сопротивление, а пассажиры такси это опровергали.

Июль

В Североморске впервые состоялась гонка «Северный фронтир». 255 человек приехали из разных уголков Мурманской области в Загородный парк Флотской столицы. Участники из Алакуртти, Апатитов, Мурманска, Североморска, Кировска, Печенги, Полярного и других населенных пунктов приняли участие в местном аналоге гонки героев. На маршруте в 5 км соревнующихся ожидали 14 рубежей – это чередование болота, топи, веревочных городков, стен, восхождений и спусков, трамплинов, водных переправ и других препятствий.

Август

Министерство здравоохранения РФ утвердило рекомендации по рациональным нормам потребления продуктов, чем несколько удивило россиян. Так, по данным ведомства, рекомендовалось сократить потребление хлеба, картофеля и молока. Больше следует кушать рыбы и морепродуктов, была определена норма потребления овощей и мяса. Читателей «Би-порта» такие рекомендации возмутили. В большей степени люди указывали на высокую стоимость рыбы, мяса и овощей на прилавках магазинов Мурманской области.

Сентябрь

Конечно же, главной новостью месяца, а может быть и всего года, стали прошедшие выборы в Государственную и Мурманскую областную думы. И федеральный и региональный парламенты получились абсолютно стерильными, если не сказать иначе. 25 из 32 мест в Мурманской областной думе достались партии «Единая Россия». В Госдуме у партии 343 кресла из 450. В числе депутатов есть и два представителя Мурманской области – Алексей Веллер и Алексей Лященко. Последний, впрочем, избирался также в Республике Карелия и Ленинградской области.

Ещё одним значимым событием для мурманчан стало открытие 15-километровой объездной трассы вокруг Мурманска. Проект реализовывался с июля 2013 года. Дорога включает в себя три транспортных развязки, 14 мостов и путепроводов, надземный пешеходный переход. На всем протяжении дороги устроено искусственное электроосвещение.

Октябрь

Подарком к 100-летию Мурманска стало открытие после реконструкции морского вокзала. Обновление морского вокзала началось с ремонта пирса дальних линий, который завершился в 2015 году. Были увеличены геометрические параметры пирса, проведены работы по углублению дна и берега. Обновленный морской вокзал позволит увеличить количество круизных лайнеров. Кроме того, для иностранных туристов, прибывших на круизном судне, введен 72-часовой безвизовый режим, что позволит увеличить туристические потоки.

Ноябрь

Забавная новость пришла в начале месяца из Средиземного моря, куда направлялся тяжёлый авианесущий крейсер Северного флота «Адмирал Кузнецов». На борту судна находится протоиерей Сергий Шерфетдинов, который регулярно рассказывал о жизни священника на боевом корабле. В одном из своих писем он поделился, что у него иссяк запас нательных крестиков, которые пользуются военнослужащих большим спросом. Он также посетовал, что райскому настроению мешает только одно – корабельная ругань.

Декабрь

В декабре огненная обезьяна словно решила выжать максимум из уходящего года, и на события совершенно не скупилась.

Обрушившиеся на Мурманскую область метели вперемешку с сильными морозами будто вновь открыли известные проблемы – к такой погоде муниципалитеты оказались совершенно не готовы. Дороги по всей области чистили плохо, про существование тротуаров вообще, кажется, забыли. Сбивать сосульки с крыш начали только после того, как от падения одной ледяной громадины в Мурманске чуть не погибла девушка. Но если бардаком в муниципалитетах никого не удивишь, то неожиданностью стала ситуация в мурманском аэропорту, где чуть ли ни каждый день случались серьёзные задержки рейсов в том числе из-за не почищенной взлётно-посадочной полосы.

Беды аэропорта на том не закончились: через несколько дней после «снежной блокады» воздушная гавань Мурманска вновь работала в режиме ЧС – при посадке за пределы ВПП выкатился самолёт. В результате происшествия никто не пострадал. Изначально выдвигалась версия о том, что полоса была плохо почищена, и у самолёта не было достаточного сцепления. Расследованием инцидента занимается специальная комиссия.

А ещё у Мурманска появился новый мэр в лице депутата Дмитрия Филиппова. На согласование его кандидатуры потребовалась более двух месяцев.

Новогодним подарком для всех жителей Мурманской области стал рост стоимости проезда в общественном транспорте с 25 до 28 рублей. Подарок вступает в силу уже 1 января 2017 года.

Говорить, что 2016 год был тяжёлым, это как утверждать, что Земля круглая – все и так это знают. Каждый нёс эту мартышку на своём горбу. Кому-то было легко, кто-то с радостью вот-вот сбросит её со своих плеч и примется пинать петуха.

Главное, чтобы не наоборот.

«Би-порт» желает вам счастливого Нового года и Рождества.