Хлопот мартышки полон рот…

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Lexus: элитный, элегантный, энергичный! Lexus: элитный, элегантный, энергичный!
Елена Летучая: На чем можно будет заработать в следующем году Елена Летучая: На чем можно будет заработать в следующем году
Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года
К празднику проценты ниже К празднику проценты ниже
Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить! Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

«Норникель» продолжает возведение крытого ледового катка в Заполярном
 
 
 
 

Курсы валют 27.12.16

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,8321
0,1657
1 USD
Доллар США
60,9084
0,0556
1 EUR
Евро
63,7285
0,1860
10 NOK
Норвежских крон
70,0016
0,1859
10 SEK
Шведских крон
66,0268
0,0781
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
2.0 м/с
давление 742.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Нордавиа
Нордавиа:

Накануне 100-летнего юбилея Заполярной столицы руководители авиакомпаний «Нордавиа» Анатолий Семенюк и Red Wings Евгений Ключарёв в режиме оффлайн-конференции ответили на вопросы, которые интересуют северян

 
 
 
 

Выбор редакции

Место Дмитрия Рогозина в совете директоров ракетной корпорации занял Борис Грызлов
27 Декабря 2016, 13:55
Место Дмитрия Рогозина в совете директоров ракетной корпорации занял Борис Грызлов
Мурманская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по мошенничеству в сфере ОСАГО
27 Декабря 2016, 11:26
Мурманская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по мошенничеству в сфере ОСАГО
На охране общественного порядка в период праздников в Мурманской области планируется задействовать более 900 сотрудников полиции
27 Декабря 2016, 10:22
На охране общественного порядка в период праздников в Мурманской области планируется задействовать более 900 сотрудников полиции
Дмитрий Филиппов вступил в должность мэра Мурманска
26 Декабря 2016, 16:25
Дмитрий Филиппов вступил в должность мэра Мурманска
 
 
 
 

Самое читаемое

Поджог стал причиной возгорания караоке-бара в Мурманске
26 Декабря 2016, 15:31
Дмитрий Филиппов вступил в должность мэра Мурманска
26 Декабря 2016, 16:25
Дмитрий Филиппов рассказал о первых шагах на посту мэра
26 Декабря 2016, 17:02
Мурманский лыжник попался на допинге
26 Декабря 2016, 16:15
Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы Ту-154 в Чёрном море
26 Декабря 2016, 22:12
Режим работы бассейнов в новогодние праздники
26 Декабря 2016, 15:09
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Хлопот мартышки полон рот…
 
 
 
 
27 Декабря 2016 года, 14:00

Хлопот мартышки полон рот…


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Забот в 2016 году действительно хватало всем. Словно всякий раз, когда мы загадываем спокойный и мирный год, некая всевышняя сила принимает это как вызов и старается создать как можно больше запоминающихся событий. Безумная полыхающая мартышка кривлялась и кувыркалась, как могла. И всё для того, чтобы попасть в нашу итоговую новостную подборку. «Би-порт» предлагает вместе вспомнить, чем мы жили в этом году.

Январь

20 2

Абсолютной неожиданностью для жителей и коммунальных служб Мурманска стали сильные морозы, которые сковали город в рождественские праздники. Как результат – в некоторых домах горожан газ в плитах отсутствовал полностью, у кого-то газ был, но со слабым давлением. Как объяснили специалисты, в сильные морозы ниже 27 градусов из-за физических свойств в трубах могут образовываться так называемые конденсатные пробки, препятствующие свободному поступлению газа в дома.

Февраль

20 3

В середине февраля в результате принудительного спуска лавина снежная масса обрушилась на жилые дома Кировска. В результате происшествия погибли три человека, в том числе один работник противолавинной службы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

20 4

Февраль отметился вынесением приговора бывшему председателю Мурманской областной думы Василию Шамбиру. Его осудили на шесть лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и присвоение денежных средств в особо крупном размере. Народный избранник, понятное дело, был не согласен с решением суда, и отреагировал на него весьма эмоционально, назвав происходящее бредом.

Март

20 5

В марте стало известно, что Мурманский государственный технический университет окончательно лишён государственной аккредитации по ряду направлений. Решение Рособрнадзора в большей степени затронуло гуманитарные направления. Вуз с таким решением был не согласен и пытался оспорить это в суде, однако в последующем иск МГТУ будет отозван, а судебное разбирательство прекращено.

Апрель

20 7

В тяжёлое экономическое время, когда топочный мазут и его доставка стоят непомерно много, такому отдалённому от основных транспортных путей региону как Мурманская область, важно было существенно переработать топливно-энергетический баланс. Как результат – ведущую роль в системе теплоснабжения Мурманской области займёт уголь. Его доля должна вырасти до 68%. Как это скажется на кошельках северян, сказать пока трудно. Чиновники аккуратно говорят о сдерживании тарифов на тепловую энергию. В тоже время очевидно, что таким действиями власти намерены в первую очередь сократить бюджетные компенсации ресурсникам за выпадающие доходы.

Май

20 8

Главная тема года – «Ночь музеев» в Мурманской области. Почему? – спросить надо у вас, наших читателей, которые сделали эту новость самой читаемой за весь 2016 год. Участие в этой акции, которая при этом в нашем регионе была не бесплатной, приняли более шести тысяч северян. В 2016 году акция была посвящена Году российского кино, вековому юбилею Мурманска, а также различным юбилейным событиям, в числе которых 150-летие Российского военно-исторического общества и 55-летие первого полета человека в космос.

Июнь

20 9

Сразу две новости, касающиеся сотрудников УФСКН по Мурманской области, отметились в июне. Так, было завершено расследование уголовного дела в отношении двух наркополицейских, которые совместно с двумя предпринимателями пытались обналичить в мурманском Сбербанке фальшивые векселя на общую сумму в 1 млрд рублей. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

20 10

Ещё один, теперь уже бывший, сотрудник регионального наркоконтроля был приговорён к двум годам ограничения свободы. Мужчина убил водителя такси при задержании наркодилеров. В ходе следствия сотрудники ФСКН и пассажиры такси давали противоречивые показания – сотрудники ведомства утверждали, что им было оказано сопротивление, а пассажиры такси это опровергали.

Июль

20 11

В Североморске впервые состоялась гонка «Северный фронтир». 255 человек приехали из разных уголков Мурманской области в Загородный парк Флотской столицы. Участники из Алакуртти, Апатитов, Мурманска, Североморска, Кировска, Печенги, Полярного и других населенных пунктов приняли участие в местном аналоге гонки героев. На маршруте в 5 км соревнующихся ожидали 14 рубежей – это чередование болота, топи, веревочных городков, стен, восхождений и спусков, трамплинов, водных переправ и других препятствий.

Август

20 12

Министерство здравоохранения РФ утвердило рекомендации по рациональным нормам потребления продуктов, чем несколько удивило россиян. Так, по данным ведомства, рекомендовалось сократить потребление хлеба, картофеля и молока. Больше следует кушать рыбы и морепродуктов, была определена норма потребления овощей и мяса. Читателей «Би-порта» такие рекомендации возмутили. В большей степени люди указывали на высокую стоимость рыбы, мяса и овощей на прилавках магазинов Мурманской области.

Сентябрь

20 13

Конечно же, главной новостью месяца, а может быть и всего года, стали прошедшие выборы в Государственную и Мурманскую областную думы. И федеральный и региональный парламенты получились абсолютно стерильными, если не сказать иначе. 25 из 32 мест в Мурманской областной думе достались партии «Единая Россия». В Госдуме у партии 343 кресла из 450. В числе депутатов есть и два представителя Мурманской области – Алексей Веллер и Алексей Лященко. Последний, впрочем, избирался также в Республике Карелия и Ленинградской области.

20 14

Ещё одним значимым событием для мурманчан стало открытие 15-километровой объездной трассы вокруг Мурманска. Проект реализовывался с июля 2013 года. Дорога включает в себя три транспортных развязки, 14 мостов и путепроводов, надземный пешеходный переход. На всем протяжении дороги устроено искусственное электроосвещение.

Октябрь

20 15

Подарком к 100-летию Мурманска стало открытие после реконструкции морского вокзала. Обновление морского вокзала началось с ремонта пирса дальних линий, который завершился в 2015 году. Были увеличены геометрические параметры пирса, проведены работы по углублению дна и берега. Обновленный морской вокзал позволит увеличить количество круизных лайнеров. Кроме того, для иностранных туристов, прибывших на круизном судне, введен 72-часовой безвизовый режим, что позволит увеличить туристические потоки.

Ноябрь

20 16

Забавная новость пришла в начале месяца из Средиземного моря, куда направлялся тяжёлый авианесущий крейсер Северного флота «Адмирал Кузнецов». На борту судна находится протоиерей Сергий Шерфетдинов, который регулярно рассказывал о жизни священника на боевом корабле. В одном из своих писем он поделился, что у него иссяк запас нательных крестиков, которые пользуются военнослужащих большим спросом. Он также посетовал, что райскому настроению мешает только одно – корабельная ругань.

Декабрь

В декабре огненная обезьяна словно решила выжать максимум из уходящего года, и на события совершенно не скупилась.

20 17

Обрушившиеся на Мурманскую область метели вперемешку с сильными морозами будто вновь открыли известные проблемы – к такой погоде муниципалитеты оказались совершенно не готовы. Дороги по всей области чистили плохо, про существование тротуаров вообще, кажется, забыли. Сбивать сосульки с крыш начали только после того, как от падения одной ледяной громадины в Мурманске чуть не погибла девушка. Но если бардаком в муниципалитетах никого не удивишь, то неожиданностью стала ситуация в мурманском аэропорту, где чуть ли ни каждый день случались серьёзные задержки рейсов в том числе из-за не почищенной взлётно-посадочной полосы.

20 18
20 19
20 20

Беды аэропорта на том не закончились: через несколько дней после «снежной блокады» воздушная гавань Мурманска вновь работала в режиме ЧС – при посадке за пределы ВПП выкатился самолёт. В результате происшествия никто не пострадал. Изначально выдвигалась версия о том, что полоса была плохо почищена, и у самолёта не было достаточного сцепления. Расследованием инцидента занимается специальная комиссия.

20 21

А ещё у Мурманска появился новый мэр в лице депутата Дмитрия Филиппова. На согласование его кандидатуры потребовалась более двух месяцев.

20 22

Новогодним подарком для всех жителей Мурманской области стал рост стоимости проезда в общественном транспорте с 25 до 28 рублей. Подарок вступает в силу уже 1 января 2017 года.

Говорить, что 2016 год был тяжёлым, это как утверждать, что Земля круглая – все и так это знают. Каждый нёс эту мартышку на своём горбу. Кому-то было легко, кто-то с радостью вот-вот сбросит её со своих плеч и примется пинать петуха.

Главное, чтобы не наоборот.

«Би-порт» желает вам счастливого Нового года и Рождества.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2016
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта