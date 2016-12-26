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Главная » НОВОСТИ » Жительнице Мурмашей пришлось вернуть долг, чтобы выйти замуж в Италии
 
 
 
 
27 Декабря 2016 года, 13:13

Жительнице Мурмашей пришлось вернуть долг, чтобы выйти замуж в Италии


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ — Жительница Мурмашей задолжала одному из областных кредитных учреждений более 100 тысяч рублей. Производство о взыскании долга с женщины находилось на исполнении в отделе судебных приставов Кольского района.

Судебные приставы неоднократно приходили по адресу регистрации должницы для проверки ее имущественного положения, но дверь квартиры никто не открывал. Со слов соседей приставам стало известно, что женщина уехала в Италию, и впоследствии было вынесено постановление о временном ограничении права выезда должника за пределы Российской Федерации.

Позже в отдел судебных приставов пришла должница и сообщила, что ее не выпускают в Италию на постоянное место жительства, и что у нее там скоро свадьба. Судебный пристав разъяснил ей, что пока она не погасит долг по кредиту, выехать не сможет.

Должнице ничего не оставалось, как погасить долг. Временное ограничение права выезда за пределы страны было снято, и женщина смогла выехать к жениху.

Фото: plus.google.com

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