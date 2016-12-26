И тут у нас культура!

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Lexus: элитный, элегантный, энергичный! Lexus: элитный, элегантный, энергичный!
Елена Летучая: На чем можно будет заработать в следующем году Елена Летучая: На чем можно будет заработать в следующем году
Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года
К празднику проценты ниже К празднику проценты ниже
Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить! Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

«Норникель» продолжает возведение крытого ледового катка в Заполярном
 
 
 
 

Курсы валют 27.12.16

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,8321
0,1657
1 USD
Доллар США
60,9084
0,0556
1 EUR
Евро
63,7285
0,1860
10 NOK
Норвежских крон
70,0016
0,1859
10 SEK
Шведских крон
66,0268
0,0781
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
2.0 м/с
давление 742.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Нордавиа
Нордавиа:

Накануне 100-летнего юбилея Заполярной столицы руководители авиакомпаний «Нордавиа» Анатолий Семенюк и Red Wings Евгений Ключарёв в режиме оффлайн-конференции ответили на вопросы, которые интересуют северян

 
 
 
 

Выбор редакции

Место Дмитрия Рогозина в совете директоров ракетной корпорации занял Борис Грызлов
27 Декабря 2016, 13:55
Место Дмитрия Рогозина в совете директоров ракетной корпорации занял Борис Грызлов
Мурманская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по мошенничеству в сфере ОСАГО
27 Декабря 2016, 11:26
Мурманская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по мошенничеству в сфере ОСАГО
На охране общественного порядка в период праздников в Мурманской области планируется задействовать более 900 сотрудников полиции
27 Декабря 2016, 10:22
На охране общественного порядка в период праздников в Мурманской области планируется задействовать более 900 сотрудников полиции
Дмитрий Филиппов вступил в должность мэра Мурманска
26 Декабря 2016, 16:25
Дмитрий Филиппов вступил в должность мэра Мурманска
 
 
 
 

Самое читаемое

Поджог стал причиной возгорания караоке-бара в Мурманске
26 Декабря 2016, 15:31
Дмитрий Филиппов вступил в должность мэра Мурманска
26 Декабря 2016, 16:25
Дмитрий Филиппов рассказал о первых шагах на посту мэра
26 Декабря 2016, 17:02
Мурманский лыжник попался на допинге
26 Декабря 2016, 16:15
Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы Ту-154 в Чёрном море
26 Декабря 2016, 22:12
Режим работы бассейнов в новогодние праздники
26 Декабря 2016, 15:09
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » И тут у нас культура!
 
 
 
 
27 Декабря 2016 года, 14:00

И тут у нас культура!


Уходящий год, длившийся на целый день дольше обычного, был наполнен яркими событиями в политической, культурной, экономической и, куда ж без неё, криминальной сферах. Однако, следует отметить, что провозглашённый 2016-й Годом российского кино задал своеобразную культурную планку, которая, к нашему глубочайшему удовлетворению, позволила культурным событиям возглавить ТОП-10 самых популярных новостей високосного года.

И символично, что открывает «хит-парад» новостей сообщение о... кино! Точнее - о кинотеатрах: в мае текущего года появилась информация об обращении к правительству сетевых кинотеатров с просьбой не вводить сбор на поддержку отечественного кино. Речь шла об инициативе Минкульта обязать кинотеатры «отстёгивать» 3% от выручки на поддержку отечественного синематографа. Это бы привело к удорожанию билетов на 30₽, что по расчётам могло бы иметь обратный эффект – зрителя в кинотеатрах стало бы меньше. Это вам не увеличение проезда в общественном транспорте!

Девятое место ТОП-новостей занимает значимое для Мурманска событие – вековой юбилей Заполярной столицы. Самым читаемым из всего анонсированного перечня мероприятий разумеется стала программа празднования, которое состоялось 8 октября. Если помните, то в этот день центр Мурманска превратился во множество сценических площадок, а вечером на центральной площади города-героя состоялся грандиозный концерт, плавно перетёкший в светомузыкальное и пиротехническое шоу. Получасовое представление смотрела, казалось, вся область – народу было столько, что пробки образовывались даже во дворах!

Восьмое место традиционного итогового рейтинга занимают выборы. Мурманчане выбирали депутатов Госдумы и регионального парламента. Как отмечают наши коллеги из Северо-Западного округа, предвыборная кампания была на редкость скучна, а результат – прогнозируемый. Несмотря на все попытки журналистов расшевелить северян и призвать на избирательные участки (в частности, авторы и ведущие проекта «Четвертая власть» регулярно призывали прийти и проголосовать), явка едва превысила 30 процентов.

Вечером 8 ноября центр и некоторые спальные районы Мурманска совершенно внезапно погрузились во тьму. Виной блэкаута стало короткое замыкание на линии электропередач, приведшее к выходу из строя трансформаторной подстанции. Социальные сети наполнились видео с места события, а сообщение об инциденте тут же подхватили федеральные СМИ. Как выяснилось позже, причиной короткого замыкания стал наброс токопроводящего предмета на высоковольтную линию, а новость об этом событии заняла 7-ю строчку итогового рейтинга.

Следующее, шестое, место занимает сообщение о старте социальной акции «Без папы вход воспрещен», инициированной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мурманск, наряду с Тольятти, Нижним Новгородом, Калининградом и Симферополем принял активное участие в месячной акции: для пап, которые вместе с детьми приходили на мероприятия партнёров акции, действовали особые условия.

Пятёрку лидеров открывает новость о ещё одном старте акции – «Неделя здоровых привычек», приуроченной ко всемирному дню почки. Активисты «Нефро-лиги» вместе с врачами и волонтёрами в течение недели призывали северян обратить внимание на состояние здоровья почек. Регулярно устраиваемые в рамках акции флеш-мобы «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек» также пользовались успехом у жителей Заполярной столицы и муниципалитетов региона. К слову, в социальных сетях по тэгу #выпейстаканводы, можно найти множество фотографий с акции.

На четвёртом месте расположилось сообщение с результатами Единого государственного экзамена по русскому языку. Отметим, что ни один другой предмет итоговой аттестации не смог даже близко подойти к основному предмету школьной программы. Как тут не вспомнить Ивана Сергеевича Тургенева и его хвала языку – «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,- ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» Да, если кто не помнит, эти строки были написаны в июне 1882 года. Может быть по этому экзамен по русскому традиционно сдавался 1 числа шестого месяца...

Тройка финалистов начинается с сообщения о традиционном авиаспоттинге, который проводится в начале лета в международном аэропорту Мурманска информационным агентством «Би-порт» при неизменной поддержке федерального сотового оператор Tele2. Нынешний споттинг носил название «Новые горизонты» и символизировал новую веху в истории воздушной гавани Заполярной столицы, отметившей летом сороковой юбилей. Новым было и то, что в этом году партнёрами мурманского споттинга выступили и авиакомпании, которые наградили авторов лучших снимков своих самолётом ценными подарками. Традиционно напомним, что фотографии с мероприятия вы можете отследить по тэгам #споттинг51 и #Tele2spotting.

И если все предыдущие топовые новости рассказывали о старте тех или иных мероприятий, то сообщение, занявшее втору строчку рейтинга рассказало читателям о завершении регионального этапа детского конкурса «Полицейский Дядя Степа». Итоги конкурса подводили накануне Международного дня защиты детей и жюри пришлось много потрудиться, выбирая из более чем 50 присланных работ. Фотографии, коллажи, поделки из пластилина и подручного материала не оставили равнодушными требовательное жюри, которое отобрало три лучшие работы и направило их на федеральный этап. В результате онлайн-голосования работа 6-летнего Андрея Барляка набрала 338 голосов и стала одним из 10 победителей!

Пальму первенства и жёлтую майку лидера уходящего года заслуженно получает новость ещё об одной акции – «Ночь в музее». В этом году 21 мая мурманские музеи работали дольше обычного и принимали в своих экспозициях всех желающих. Акция была посвящена различным юбилейным событиям, случившихся в 2016 году – вековой юбилей Мурманска, 150-летие Российского военно-исторического общества, 55-летие первого полета человека в космос и ряду других. И пусть вход в музеи ночью оказался далеко не бесплатным, оценить экспозиции пришли более шести тысяч мурманчан, что является своеобразным рекордом акции.

Таким был этот год, длившийся на один день дольше обычного. Такими были самые читаемые новости. Поздравляем вас, уважаемые читатели и посетители «Би-порта» с новым годом. Пусть 2017-й принесёт много хороших новостей!

Главный редактор ИА «Би-порт»
Вячеслав Городецкий

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2016
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта