И тут у нас культура!

27 Декабря 2016 года, 14:00

Уходящий год, длившийся на целый день дольше обычного, был наполнен яркими событиями в политической, культурной, экономической и, куда ж без неё, криминальной сферах. Однако, следует отметить, что провозглашённый 2016-й Годом российского кино задал своеобразную культурную планку, которая, к нашему глубочайшему удовлетворению, позволила культурным событиям возглавить ТОП-10 самых популярных новостей високосного года.

И символично, что открывает «хит-парад» новостей сообщение о... кино! Точнее - о кинотеатрах: в мае текущего года появилась информация об обращении к правительству сетевых кинотеатров с просьбой не вводить сбор на поддержку отечественного кино. Речь шла об инициативе Минкульта обязать кинотеатры «отстёгивать» 3% от выручки на поддержку отечественного синематографа. Это бы привело к удорожанию билетов на 30₽, что по расчётам могло бы иметь обратный эффект – зрителя в кинотеатрах стало бы меньше. Это вам не увеличение проезда в общественном транспорте!

Девятое место ТОП-новостей занимает значимое для Мурманска событие – вековой юбилей Заполярной столицы. Самым читаемым из всего анонсированного перечня мероприятий разумеется стала программа празднования, которое состоялось 8 октября. Если помните, то в этот день центр Мурманска превратился во множество сценических площадок, а вечером на центральной площади города-героя состоялся грандиозный концерт, плавно перетёкший в светомузыкальное и пиротехническое шоу. Получасовое представление смотрела, казалось, вся область – народу было столько, что пробки образовывались даже во дворах!

Восьмое место традиционного итогового рейтинга занимают выборы. Мурманчане выбирали депутатов Госдумы и регионального парламента. Как отмечают наши коллеги из Северо-Западного округа, предвыборная кампания была на редкость скучна, а результат – прогнозируемый. Несмотря на все попытки журналистов расшевелить северян и призвать на избирательные участки (в частности, авторы и ведущие проекта «Четвертая власть» регулярно призывали прийти и проголосовать), явка едва превысила 30 процентов.

Вечером 8 ноября центр и некоторые спальные районы Мурманска совершенно внезапно погрузились во тьму. Виной блэкаута стало короткое замыкание на линии электропередач, приведшее к выходу из строя трансформаторной подстанции. Социальные сети наполнились видео с места события, а сообщение об инциденте тут же подхватили федеральные СМИ. Как выяснилось позже, причиной короткого замыкания стал наброс токопроводящего предмета на высоковольтную линию, а новость об этом событии заняла 7-ю строчку итогового рейтинга.

Следующее, шестое, место занимает сообщение о старте социальной акции «Без папы вход воспрещен», инициированной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мурманск, наряду с Тольятти, Нижним Новгородом, Калининградом и Симферополем принял активное участие в месячной акции: для пап, которые вместе с детьми приходили на мероприятия партнёров акции, действовали особые условия.

Пятёрку лидеров открывает новость о ещё одном старте акции – «Неделя здоровых привычек», приуроченной ко всемирному дню почки. Активисты «Нефро-лиги» вместе с врачами и волонтёрами в течение недели призывали северян обратить внимание на состояние здоровья почек. Регулярно устраиваемые в рамках акции флеш-мобы «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек» также пользовались успехом у жителей Заполярной столицы и муниципалитетов региона. К слову, в социальных сетях по тэгу #выпейстаканводы, можно найти множество фотографий с акции.

На четвёртом месте расположилось сообщение с результатами Единого государственного экзамена по русскому языку. Отметим, что ни один другой предмет итоговой аттестации не смог даже близко подойти к основному предмету школьной программы. Как тут не вспомнить Ивана Сергеевича Тургенева и его хвала языку – «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,- ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» Да, если кто не помнит, эти строки были написаны в июне 1882 года. Может быть по этому экзамен по русскому традиционно сдавался 1 числа шестого месяца...

Тройка финалистов начинается с сообщения о традиционном авиаспоттинге, который проводится в начале лета в международном аэропорту Мурманска информационным агентством «Би-порт» при неизменной поддержке федерального сотового оператор Tele2. Нынешний споттинг носил название «Новые горизонты» и символизировал новую веху в истории воздушной гавани Заполярной столицы, отметившей летом сороковой юбилей. Новым было и то, что в этом году партнёрами мурманского споттинга выступили и авиакомпании, которые наградили авторов лучших снимков своих самолётом ценными подарками. Традиционно напомним, что фотографии с мероприятия вы можете отследить по тэгам #споттинг51 и #Tele2spotting.

И если все предыдущие топовые новости рассказывали о старте тех или иных мероприятий, то сообщение, занявшее втору строчку рейтинга рассказало читателям о завершении регионального этапа детского конкурса «Полицейский Дядя Степа». Итоги конкурса подводили накануне Международного дня защиты детей и жюри пришлось много потрудиться, выбирая из более чем 50 присланных работ. Фотографии, коллажи, поделки из пластилина и подручного материала не оставили равнодушными требовательное жюри, которое отобрало три лучшие работы и направило их на федеральный этап. В результате онлайн-голосования работа 6-летнего Андрея Барляка набрала 338 голосов и стала одним из 10 победителей!

Пальму первенства и жёлтую майку лидера уходящего года заслуженно получает новость ещё об одной акции – «Ночь в музее». В этом году 21 мая мурманские музеи работали дольше обычного и принимали в своих экспозициях всех желающих. Акция была посвящена различным юбилейным событиям, случившихся в 2016 году – вековой юбилей Мурманска, 150-летие Российского военно-исторического общества, 55-летие первого полета человека в космос и ряду других. И пусть вход в музеи ночью оказался далеко не бесплатным, оценить экспозиции пришли более шести тысяч мурманчан, что является своеобразным рекордом акции.

Таким был этот год, длившийся на один день дольше обычного. Такими были самые читаемые новости. Поздравляем вас, уважаемые читатели и посетители «Би-порта» с новым годом. Пусть 2017-й принесёт много хороших новостей!

Главный редактор ИА «Би-порт»

Вячеслав Городецкий