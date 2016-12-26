Место Дмитрия Рогозина в совете директоров ракетной корпорации занял Борис Грызлов

27 Декабря 2016 года, 13:55

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ — Председателем Совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) избран Борис Грызлов, сообщает РБК, ссылаясь на представителей аппарата Грызлова.

«Решение принято единогласно», — сообщил представитель аппарата Грызлова.

О возможных кадровых перестановках стало известно в середине ноября этого года. Ранее пост занимал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Решение о кадровых перестановках было принято с целью уменьшить нагрузку на вице-премьера, занимающего аналогичные посты в «Роскосмосе» и «Фонде перспективных исследований».

Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» занимается разработкой гиперзвуковых систем вооружения. Кроме того, КТРВ производит комплексы стратегического и тактического авиационного высокоточного оружия класса «воздух-поверхность», «воздух-воздух» и унифицированные системы морского вооружения.

Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»