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Главная » НОВОСТИ » Валокордин и йод могут начать продавать по рецепту
 
 
 
 
27 Декабря 2016 года, 14:13

Валокордин и йод могут начать продавать по рецепту


РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Валокордин в аптеках будет отпускаться по рецепту со второго квартала 2017 года, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Хлопонина.

Вице-премьер добавил, что сейчас идет дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или стоит также добавить йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты.

«Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения – однозначно», - заключил Хлопонин. Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что уже приняты меры, которые регламентируют передачу в аптеках потребителям лекарств, содержащих спиртовые настойки.

«Это и количественный учет - не больше двух в руки, это объем самой тары, в которой эти препараты выпускаются, - маленькие пузырьки», - привела примеры министр. По ее словам, сейчас «активно обсуждается вопрос о возможном рецептурном отпуске».

«Он не бесспорный, он должен быть оценен с разных сторон, поскольку пожилые люди, являющиеся основными потребителями, валокордина, корвалола, боярышника и других, естественно, привыкли к тому, что эти препараты под рукой, это препараты каждого дня», - заметила Скворцова.

Сейчас розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объёма готовой продукции в России приостановлена на 30 дней. Такие меры приняты в связи с отравлением «Боярышником» в Иркутской области.

Фото: plus.google.com

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