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Главная » НОВОСТИ » В АО «Апатит» подвели итоги года и наградили лучших работников
 
 
 
 
27 Декабря 2016 года, 14:28

В АО «Апатит» подвели итоги года и наградили лучших работников


КИРОВСК/ 27 декабря - В Управлении АО «Апатит» состоялось торжественное награждение лучших работников предприятия по итогам 2016 года. На награждении присутствовали заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро»  Андрей Г. Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев, генеральный директор АО «ФосАгро-Череповец» Михаил Рыбников, и.о.директора управляющей организации по АО «Апатит» Владимир Давыденко. В приветственном слове Андрей А. Гурьев поздравил всех  сотрудников с наступающим Новым Годом и Рождеством и отметил, что «мы доказали, что можем справляться с любыми проблемами. Вместе с вами будем двигаться вперёд, делая нашу компанию ещё более сильной, уверенной  в завтрашнем дне. Будем стремиться к тому, чтобы сделать «ФосАгро» одним из крупнейших игроков на рынке минеральных удобрений».

К поздравлениям присоединился генеральный директор АО «ФосАгро-Череповец» Михаил Рыбников: «Коллектив «Апатита» – это гордость и основа «ФосАгро». С наступающим праздником, желаю встретить его  с хорошим настроением!».

Звание «Лучший работник «АО «Апатит» по итогам 2016 года» и ценные подарки получили Дмитрий Вешев, машинист погрузо-доставочной машины Кировского рудника; Евгений Иванов, машинист погрузо-доставочной машины Расвумчоррского рудника; Павел Нерубленко, главный специалист службы открытых работ Восточного рудника; Андрей Ефремов, инженер службы технического обеспечения АНОФ-2; Игорь Смирнов, ведущий специалист участка энергообеспечения АНОФ-3.

«На фабрике тружусь с 1993 года. Люблю свою работу за то, что она мне позволяет реализовывать мои возможности. Очень приятно получить награду, спасибо большое за высокую оценку моего труда, – поблагодарил руководство компании Андрей Ефремов.

Помимо награждения лучших, руководство компании посетило дочерние социальные объекты: санаторно-оздоровительный комплекс (СОК) «Тирвас» и базу отдыха «Лесную». 

На протяжение последних лет санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» реализует проекты, нацеленные на улучшение и расширение качества оказываемых услуг. В августе открылся новый бассейн, к следующему Дню шахтера подарком для всех горожан обещает стать современный спортивный зал. Одна стена в спортзале, как и в бассейне, будет панорамная. Зал планируют оснастить тренажерами лучших производителей спортивного оборудования, кроме того будет закуплен уникальный тренажер для оттачивания навыков катания на горных лыжах и сноуборде. Прогноз посещаемости  спортзала – 3 тысячи человек в месяц. Единовременно он сможет вместить до 90 человек.

В стадии завершения  в «Тирвасе»  и проект новой грязеводолечебницы. Этот вид услуг войдет в перечень предлагаемых уже в ближайшее время. Под его реализацию было закуплено специальное медицинское оборудование, в том числе и уникальное для нашего региона. 

Во время посещения базы отдыха «Лесная» руководство осмотрело коттеджи для отдыха, их оснащение. К февралю должна заработать единая система бронирования для всех рекреационных объектов компании: гостиницы «Северная», СОК «Тирвас» и базы отдыха  «Лесная» в Кировске,  базы отдыха «Сосновка» в Череповце, и санаторно-оздоровительного комплекса «Изумруд» в Балакове.

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