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Главная » НОВОСТИ » Подводная лодка «Подмосковье» после ремонта вошла в состав ВМФ России
 
 
 
 
27 Декабря 2016 года, 14:40

Подводная лодка «Подмосковье» после ремонта вошла в состав ВМФ России


РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ — Атомная подводная лодка специального назначения «Подмосковье» была передана в состав ВМФ России после ремонта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу центра судоремонта «Звездочка».

22 октября корабль покинул заводскую акваторию и вышел в море для проведения программы заводских ходовых испытаний. Сообщается, что результаты испытаний продемонстрировали соответствие характеристик корабля проектным параметрам.

АПЛ «Подмосковье» относится к семейству подлодок специального назначения. Субмарина была переоборудована в лодку, предназначенную для работы с атомными глубоководными станциями и необитаемыми подводными аппаратами в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

Напомним, что накануне центр судоремонта «Звездочка» завершил ремонт ракетного крейсера «Маршал Устинов». 26 декабря судно прибыло в Североморск.

Фото: пресс-служба ЦС «Звездочка»

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