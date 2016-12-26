Подводная лодка «Подмосковье» после ремонта вошла в состав ВМФ России

27 Декабря 2016 года, 14:40

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ — Атомная подводная лодка специального назначения «Подмосковье» была передана в состав ВМФ России после ремонта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу центра судоремонта «Звездочка».

22 октября корабль покинул заводскую акваторию и вышел в море для проведения программы заводских ходовых испытаний. Сообщается, что результаты испытаний продемонстрировали соответствие характеристик корабля проектным параметрам.

АПЛ «Подмосковье» относится к семейству подлодок специального назначения. Субмарина была переоборудована в лодку, предназначенную для работы с атомными глубоководными станциями и необитаемыми подводными аппаратами в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

Напомним, что накануне центр судоремонта «Звездочка» завершил ремонт ракетного крейсера «Маршал Устинов». 26 декабря судно прибыло в Североморск.

Фото: пресс-служба ЦС «Звездочка»