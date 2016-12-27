Клиенты «МегаФона» и Tele2 могут определять местонахождение друг друга

27 Декабря 2016 года, 15:25

РОССИЯ/ 27 декабря – Мобильные операторы «МегаФон» и Tele2 объявляют об усовершенствовании сервисов «Радар» и «Геопоиск». Теперь пользователи данных сервисов смогут определять местонахождение не только абонентов своей сети, но и клиентов другого оператора.

Сервисы определения местоположения стали очень популярны в семьях с детьми и пожилыми родителями, так как помогают узнать клиенту, где в данный момент находится близкий человек. Часто бывает так, что в одной семье пользуются sim-картами разных операторов связи, поэтому пользователи предлагали ранее сделать возможным подключение к сервису, независимо от принадлежности его номера. Теперь «Геопоиск» от Tele2 и «Радар» от «МегаФона» обретают полную совместимость.

Услуги геопоиска используют технологию определения местоположения абонента по сигналу базовых станций и работают на любом мобильном устройстве. Для смартфонов и планшетов в «МегаФоне» и в Tele2 поддерживается приложение, где можно увидеть местонахождение абонента прямо на карте.

«Ежедневно наши клиенты делают более 250 тысяч запросов на определение местонахождения, особенно услуга востребована в семьях, ведь «Радар» помогает заботиться о безопасности детей и всегда точно знать, где они находятся. Также популярна расширенная версия «Радар+» - она позволяет помимо прочего строить маршруты перемещений и получать информацию о выходе искомого абонента из заранее заданной зоны», - комментирует Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон».

«Опция «Геопоиск» может оказаться полезной в различных ситуациях, когда клиенту требуется определить местоположение близкого человека. Это будет особенно актуально во время школьных новогодних каникул, когда дети проводят много времени вне дома. Мы усовершенствовали услугу, сделав ее более удобной для пользователей. Благодаря работе с партнерами сервисы «Геопоиск» и «Радар» обрели полную совместимость, что существенно расширяет их функционал», - говорит Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов.

Подключение услуги «Радар» для абонентов «МегаФона» бесплатное, абонентская плата составляет 3 рубля в день для услуги «Радар» и 7 рублей в день для опции «Радар+», команда для подключения *566#