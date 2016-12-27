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27 Декабря 2016 года, 15:40

Егерь против прокуратуры: истину определит Верховный суд


МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Мурманской области составила апелляционное представление по делу об убийстве двух человек охотоведом Виктором Михайловским. Напомним, 12 декабря Мурманский областной суд вынес оправдательный приговор на основании вердикта присяжных.

По словам Михайловского, следствие велось с нарушениями.

«Несмотря на все наши с адвокатом ходатайства, затягивались сроки проведения экспертиз. Некоторые экспертизы не проведены до сих пор (на момент оглашения приговораприм. ред.), одна проводилась в декабре, хотя инцидент произошел в августе, то есть смывы с машины брались спустя четыре месяца», - рассказал «Би-порту» Михайловский.

Кроме того, на одном из судебных заседаний (аудиозаписи судебного заседания имеются в распоряжении редакции) свидетель, рыбачивший на территории охотугодий «Кречет» недалеко от места преступления, рассказал, что показание следователь брал у него, когда тот «находился в глубоком запойном состоянии».

«До встречи со следователем я месяца два очень крепко пил, был в неадекватном состоянии, не помню, что подписывал показания. Меня не заставили дать ложные показания, скорее, воспользовались моим состоянием, и я подписал. В этом же состоянии меня повезли на «очную ставку», я показывал то, что было отрепетировано: что он уже после убийства выстрелил из одного ружья убитого, потом из ружья второго убитого. Однако на самом деле я не видел, как он отстреливает ружья», – заявил суду свидетель. Он также отметил, что слышал всего семь выстрелов.

«Выстрелов было семь — три предупредительных от Михайловского, следом выстрел из одноствольного ружья, совершенный одним из убитых, затем выстрел Михайловского, после которого прозвучал выстрел из двуствольного ружья, принадлежавшего второму убитому, и снова выстрел Михайловского. Других выстрелов не слышал», – сообщил он суду.

Показания водителя скорой помощи, прибывшего по вызову Михайловского после убийства, данные в ходе следствия, также расходятся с теми, что были даны позже в суде. В своих показаниях следствию он заявил, что общался со свидетелем на месте преступления, и тот выглядел потерянным и запуганным. Однако в суде он заявил, что со свидетелем не разговаривал, и что он был спокоен. Кроме того, в показаниях водителя «скорой», данных следствию, значится, что обвиняемый представился Михайловским Виктором Викторовичем, а также фигурирует имя и возраст сына Михайловского. Суду и присяжным водитель «скорой» рассказал, что Михайловского не узнает, его имени, как и имени и возраста его сына, назвать не может. Имеются и расхождения в показаниях следствию и суду о том, где лежали ружья убитых и какого цвета был внедорожник, на котором убитые приехали в охотугодья.

В документах, составленных фельдшером скорой помощи, по словам представителей защиты, в середине предложения отсутствует 2-3 слова, они предположительно замазаны корректором. Кроме того, в протоколе допроса фельдшера фигурирует прямая речь ребенка, но в суде свидетель сообщил, что ребенок выглядел напуганным и молчал.

Отмечается также, что с самого начала расследования Михайловский и его защитник ходатайствовали о проведении проверки его показаний на полиграфе, однако каждый раз им отказывали без объяснения причин.

В материалах дела также значится, что оба убитых были в состоянии сильного алкогольного опьянения: у одного пострадавшего уровень алкоголя в крови составил 0,9 промилле, у второго — 2,3. Кроме того, разрешение на охоту, имевшееся у убитых, не распространялось на угодья «Кречета», а одно из ружей не было зарегистрировано. По данным источника агентства, один из пострадавших был действующим, а второй — бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Тем не менее, присяжные, рассмотрев дело в суде по существу, приняли решение, что, хоть Михайловский и признан виновным в причинении смерти, однако заслуживает снисхождения и действовал, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своего сына. Утверждения о том, что выстрелы были прицельными и производились с целью лишения жизни, были исключены из вердикта по решению большинства присяжных. Было также установлено, что Михайловский действовал не из личной неприязни, и мотив обвинения признан присяжными недоказанным.

Судья, не усмотрев в действиях Михайловского умысла, посчитал, что Михайловского следует признать невиновным, поскольку он не превысил необходимую оборону — вердиктом присяжных был установлен факт готовности пострадавших применить против Михайловского оружие. В приговоре также отмечается, что Михайловский стремился избежать применения оружия и выстрелил только тогда, когда появилась реальная угроза жизни. По мнению суда, в связи с отсутствием состава преступления в действиях Михайловского, все обвинения должны быть сняты.

«В то, что справедливость восторжествует, мы верили с самого первого дня, что подтвердилось присяжными и было доказано в ходе исследования уголовного дела; они не увидели умысла в моих действиях», – комментирует Михайловский, решение суда, подчеркивая, что не хотел доводить ситуацию до таких последствий.

Однако точку в этом непростом деле ставить рано. У стороны обвинения сложилось иное видение ситуации. Прокурор Сергей Степовый, присутствовавший на судебных заседаниях, подал апелляционную жалобу в Верховный суд РФ. По версии обвинения, умысел в действиях Михайловского все же был — обвинение настаивает на наличии между убитыми и Михайловским неприязни, которая и привела к тому, что обвиняемый выстрелил. Вердикт присяжных прокурор посчитал неясным и противоречивым.

Решение прокуратуры прокомментировал представитель государственного обвинения Сергей Степовый.

«Мы составили апелляционную жалобу, сейчас она направлена на рассмотрение. Кроме того, с жалобой должен ознакомиться Михайловский. С решением суда обвинение не согласно, поскольку присяжные все-таки вынесли обвинительный вердикт. Но судья, тем не менее, по своему усмотрению оправдал обвиняемого», – рассказал «Би-порту» Степовый. Он также отметил, что жалоба предположительно попадет в Верховный суд только к середине января.

«На рассмотрение жалобы по закону полагается 30 дней, а значит, решение Верховного суда будет известно, скорее всего, только к началу весны 2017 года», - подчеркнул Степовый.

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  • Бандюки разбираются... Жизнь животных, так сказать.
  • О каком обвинительном вердикте присяжных говорит Степовый?! Из предыдущей версии: "В ноябре этого года дело было передано в суд, судебные слушания неоднократно переносились. 2 декабря состоялось заседание с участием присяжных, которые и вынесли ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ вердикт — 10 из 12 заседателей согласились с тем, что Михайловский действовал в рамках необходимой обороны. 12 декабря вердикт был подтвержден судьей и Михайловского окончательно оправдали".
 
 
 
 
 
 
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