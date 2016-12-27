Марокканцев задержали при попытке пересечь границу с Финляндией

27 Декабря 2016 года, 16:10

КАНДАЛАКША/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в селе Алакуртти задержали троих граждан Королевства Марокко.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что марокканцы прибыли в Россию авиасообщением по однократным российским туристическим визам. В приграничный район приехали на частном такси. При себе иностранцы имели личные вещи, планшет, мобильные телефоны, продукты питания. Дальнейшей целью граждан Марокко являлось незаконное пересечение российско-финляндского участка границы», – рассказали агенству пограничники.

В субботу, 24 декабря, Кандалакшский районный суд вынес решение о привлечении указанных граждан Королевства Марокко к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 2000 рублей каждому, с принудительным выдворением за пределы РФ.

В настоящее время нарушители ожидают исполнения решения суда о выдворении с территории РФ в Центре временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Кольскому району Мурманской области.