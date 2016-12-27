Минфин собирается добавить 20 млрд на поддержку экономики

27 Декабря 2016 года, 17:50

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Министерство финансов намерено создать резерв «для маневра» объемом 20–30 млрд. рублей по плану поддержки экономики на 2017 год. Об этом «Известиям» сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Деньги планируется изымать за счет экономии по некоторым статьям расхода и переходящих остатков. Плюс необходимо иметь еще и некоторый запас для маневра, примерно в объеме 20–30 млрд рублей, — заявил Антон Силуанов.

Резерв создается как страховка на случай дополнительных трат по программам плана, которые пока не утверждены окончательно, пояснил источник, близкий к финансовому ведомству. Собеседник, знакомый с ходом подготовки антикризисных мер, добавил, что не понимает, зачем понадобился этот «запас», ведь в течение последних двух лет такого не было.

В конце года распорядители бюджетных средств традиционно не выбирают лимиты — эти «сэкономленные» средства могут стать источником для программы поддержки экономики.

По данным Казначейства за 11 месяцев, по разделу «национальная экономика» было израсходовано 1,75 трлн рублей при плане в 2,15 трлн рублей. Этот раздел попал под наибольшее сокращение лимитов при внесении последних поправок к бюджету-2016, потеряв более 400 млрд рублей.

Фото: iltumen.ru