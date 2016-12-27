Поднят флаг на спасательном катере СФ «Спасатель Кононенко»

27 Декабря 2016 года, 17:25

СЕВЕРОМОРСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня, в День спасателя России, в Североморске состоялась торжественная церемония подъёма флага поисково-спасательных судов ВМФ России на многофункциональном модульном катере «СМК-2176» проекта 23370М и присвоения ему наименования «Спасатель Кононенко».

«С подъемом флага судно официально вошло в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота. Наименование «Спасатель Кононенко» присвоено катеру приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России в знак признания заслуг и увековечения памяти начальника аварийно-спасательной службы Северного флота, участника Великой Отечественной войны, капитана 1 ранга Кононенко Юрия Васильевича. Постоянным пунктом базирования катера стала главная база Северного флота Североморск», - рассказали «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Церемония подъёма флага поисково-спасательных судов ВМФ России на «Спасателе Кононенко» прошла под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова. Он поздравил экипаж катера со знаменательным событием и призвал быть достойными памяти старших поколений моряков-спасателей Северного флота.

В торжественном мероприятии приняли участие представители командования управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота, члены семьи капитана 1 ранга Юрия Кононенко – вдова Зоя Фёдоровна, ставшая крёстной матерью катера, сын - Геннадий Юрьевич, дочь - Наталья Юрьевна. На церемонии присутствовали воспитанники «Североморского кадетского корпуса» из подшефного класса управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Особенностью строительства катеров проекта 23370М являются доставка построенных модулей в место дислокации поисково-спасательных сил флотов ВМФ по отдельности и окончательная сборка на месте. В августе блок-модули головного многофункционального модульного катера поисково-спасательного обеспечения «СМК-2176» проекта 23370М были доставлены на Мурманский судоремонтный завод Морского флота, где в сентябре была произведена их окончательная стыковка.

Фото: Л. Федосеев