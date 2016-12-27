В центре Мурманска отключилось электричество

27 Декабря 2016 года, 17:46

МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня вечером в областном центре в районе Ленинского рынка произошло отключение электроэнергии. Без света остались несколько домов по улицам Челюскинцев, Володарского, по Флотскому и Рыбному проездам. Также не работает светофор на перекрестке улиц Челюскинцев и Володарского.

Как сообщили «Би-порту» в Мурманской горэлектросети, на место выехала аварийная бригада и говорить о причинах отключения пока рано. По словам собеседника агентства, речь может идти как о коротком замыкании, так и о повреждении кабеля.