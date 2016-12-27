Мурманск: прогноз отключений на 28 декабря

27 Декабря 2016 года, 20:30

МУРМАНСК/ 27 декабря - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 декабря.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

08.30 – 12:00 ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26

09.00 – 16.00 ул. Свердлова, 6 (корп. 1)

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 26 ДЕКАБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 29 ДЕКАБРЯ ул. Крупской, 42

ул. Олега Кошевого, 16 (корп. 2), 20, 22, 24

С 9 ЧАСОВ 28 ДЕКАБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 29 ДЕКАБРЯ ул. Крупской, 33, 35

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 11.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1)

09.00 – 17.00 пр. Кольский, 45

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.59 ул. Самойловой, 7

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

11.00 – 13.00 пр. Кольский, 45

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.