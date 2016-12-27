Задолженность по зарплате в регионе превышает 130 млн рублей - Мурманстат

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Lexus: элитный, элегантный, энергичный! Lexus: элитный, элегантный, энергичный!
Елена Летучая: На чем можно будет заработать в следующем году Елена Летучая: На чем можно будет заработать в следующем году
Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года
К празднику проценты ниже К празднику проценты ниже
Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить! Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Преступники украли новогодние подарки у детей-инвалидов
 
 
 
 

Курсы валют 27.12.16

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,8321
0,1657
1 USD
Доллар США
60,9084
0,0556
1 EUR
Евро
63,7285
0,1860
10 NOK
Норвежских крон
70,0016
0,1859
10 SEK
Шведских крон
66,0268
0,0781
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
2.5 м/с
давление 747.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Мурманскому следователю предъявлено обвинение в покушении на мошенничество
27 Декабря 2016, 15:49
Мурманскому следователю предъявлено обвинение в покушении на мошенничество
Егерь против прокуратуры: истину определит Верховный суд
27 Декабря 2016, 15:40
Егерь против прокуратуры: истину определит Верховный суд
Место Дмитрия Рогозина в совете директоров ракетной корпорации занял Борис Грызлов
27 Декабря 2016, 13:55
Место Дмитрия Рогозина в совете директоров ракетной корпорации занял Борис Грызлов
Мурманская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по мошенничеству в сфере ОСАГО
27 Декабря 2016, 11:26
Мурманская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по мошенничеству в сфере ОСАГО
 
 
 
 

Самое читаемое

Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы Ту-154 в Чёрном море
26 Декабря 2016, 22:12
Мурманская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по мошенничеству в сфере ОСАГО
27 Декабря 2016, 11:26
В центре Мурманска отключилось электричество
27 Декабря 2016, 17:46
Военнослужащий арктической бригады избил подростка в кандалакшском баре
27 Декабря 2016, 08:20
Егерь против прокуратуры: истину определит Верховный суд
27 Декабря 2016, 15:40
Мурманскому следователю предъявлено обвинение в покушении на мошенничество
27 Декабря 2016, 15:49
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Задолженность по зарплате в регионе превышает 130 млн рублей - Мурманстат
 
 
 
 
27 Декабря 2016 года, 19:52

Задолженность по зарплате в регионе превышает 130 млн рублей - Мурманстат


МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня в областном правительстве первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций Мурманской области.

«Вопрос выплаты задолженности по зарплате в канун Нового года является достаточно болезненным, и хотелось бы, чтобы до праздника он был хотя бы частично решен. По этому поводу особую озабоченность высказывает администрация президента России. Завтра нужно отчитаться перед полпредством по СЗФО по нашей ситуации», - отметил Тюкавин.

Вопрос о реализации прав граждан на полную своевременную выплату зарплаты находится на постоянном контроле правительства Мурманской области. Комитет по труду и занятости проводит мониторинг. Для усиления контроля над каждым хозяйствующим субъектом, имеющим долги по оплате труда, закреплен орган исполнительный власти, курирующий ситуацию.

По данным Мурманстата, на 1 декабря общий долг в 10 хозяйствующих субъектах Мурманской области перед 1737 работниками равен 131 млн рублей. По данным оперативного мониторинга комитета, долг по зарплате, зафиксированный в том числе в субъектах, которые не являются респондентами статистики, составляет 308,6 млн перед 3579 работниками 35 организаций.

«Работу по погашению задолженности осложняет тот факт, что традиционно для Мурманской области большая часть долгов, 77%, приходится на организации, которые признаны банкротами или находятся в предбанкротном состоянии», - рассказала Ксения Зинатуллина, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области

Так, задолженность по зарплате в 19 предприятиях, которые были признаны банкротами, составляет 182,2 млн.рублей перед 2133 работниками. Также задолженность зафиксирована в четырех предприятиях, которые находятся в предбанкротном состоянии (53 млн), в шести организациях, не осуществляющих деятельность (10,7 млн) и в шести экономически активных организациях (более 63 млн).

Пятая часть задолженности приходится на хозяйствующие субъекты, которые выполняют оборонный заказ, а также на субъекты, входящие в структуру Спецстрой России или являющиеся их контрагентами. Например, задолженность перед работниками ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги» (строительный участок Мурмаши), по данным предприятия, связана с невыполнением платежных обязательств контрагентов общества по реализованному подрядному контракту, которые были заключены с предприятиями, входящими в структуру «Спецстроя России», которая по решению оборонного министра Сергея Шойгу подлежит расформированию.

«Сейчас остаток по задолженности на предприятии составляет 2,4 млн. За полгода работникам было выплачено более 29 млн», - уточнила Зинатуллина, отметив, что долг в размере 28,1 млн рублей перед 181 работником зафиксирован и в объединении предприятий ОАО производственная группа «Новик».

Всего за 2016 год удалось добиться выплаты более чем 100 млн в 21 организации. Самые крупные должники среди банкротов - ООО «Ковдорслюда» и ЗАО «Беломорская Нефтебаза», среди организаций в предбанкротном состоянии - ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги» и авиакомпания «Арктика», среди действующих организаций – те, что входят в структуру Спецстрой.

Говоря о ситуации на рынке труда в Мурманской области, председатель комитета по труду и занятости населения Константин Бережный сообщил, что сейчас на учете в службе занятости состоит 7364 безработных, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вакансий, напротив, на 23% больше - 9,5 тысяч. Уровень безработицы составляет 1,6%, в прошлом году – 1,8%.

Увольнению подлежат 529 работников (в 2015 году – 2010), из них 193, по информации предприятий, придут в службу занятости, остальные будут трудоустроены. Уже прошла реорганизация на АО «Апатит», где люди в основном были переведены в другие подрядные организации. Также продолжается мониторинг Сбербанка и небольших предприятий.

Фото: Twitter

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
«ГУ ЖКХ» опровергает заявление о задолженности в 250 млн. рублей
2.
Задолженность потребителей перед Колэнерго за оказанные услуги по передаче электроэнергии составляет 1 миллиард рублей
3.
Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Терском районе
4.
Основной должник Колэнерго - ОАО «МОЭСК» продолжает наращивать задолженность за потребленные ресурсы
5.
Работник мурманской организации получал зарплату ниже установленного МРОТ
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2016
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта