Задолженность по зарплате в регионе превышает 130 млн рублей - Мурманстат

27 Декабря 2016 года, 19:52

МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня в областном правительстве первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций Мурманской области.

«Вопрос выплаты задолженности по зарплате в канун Нового года является достаточно болезненным, и хотелось бы, чтобы до праздника он был хотя бы частично решен. По этому поводу особую озабоченность высказывает администрация президента России. Завтра нужно отчитаться перед полпредством по СЗФО по нашей ситуации», - отметил Тюкавин.

Вопрос о реализации прав граждан на полную своевременную выплату зарплаты находится на постоянном контроле правительства Мурманской области. Комитет по труду и занятости проводит мониторинг. Для усиления контроля над каждым хозяйствующим субъектом, имеющим долги по оплате труда, закреплен орган исполнительный власти, курирующий ситуацию.

По данным Мурманстата, на 1 декабря общий долг в 10 хозяйствующих субъектах Мурманской области перед 1737 работниками равен 131 млн рублей. По данным оперативного мониторинга комитета, долг по зарплате, зафиксированный в том числе в субъектах, которые не являются респондентами статистики, составляет 308,6 млн перед 3579 работниками 35 организаций.

«Работу по погашению задолженности осложняет тот факт, что традиционно для Мурманской области большая часть долгов, 77%, приходится на организации, которые признаны банкротами или находятся в предбанкротном состоянии», - рассказала Ксения Зинатуллина, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области

Так, задолженность по зарплате в 19 предприятиях, которые были признаны банкротами, составляет 182,2 млн.рублей перед 2133 работниками. Также задолженность зафиксирована в четырех предприятиях, которые находятся в предбанкротном состоянии (53 млн), в шести организациях, не осуществляющих деятельность (10,7 млн) и в шести экономически активных организациях (более 63 млн).

Пятая часть задолженности приходится на хозяйствующие субъекты, которые выполняют оборонный заказ, а также на субъекты, входящие в структуру Спецстрой России или являющиеся их контрагентами. Например, задолженность перед работниками ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги» (строительный участок Мурмаши), по данным предприятия, связана с невыполнением платежных обязательств контрагентов общества по реализованному подрядному контракту, которые были заключены с предприятиями, входящими в структуру «Спецстроя России», которая по решению оборонного министра Сергея Шойгу подлежит расформированию.

«Сейчас остаток по задолженности на предприятии составляет 2,4 млн. За полгода работникам было выплачено более 29 млн», - уточнила Зинатуллина, отметив, что долг в размере 28,1 млн рублей перед 181 работником зафиксирован и в объединении предприятий ОАО производственная группа «Новик».

Всего за 2016 год удалось добиться выплаты более чем 100 млн в 21 организации. Самые крупные должники среди банкротов - ООО «Ковдорслюда» и ЗАО «Беломорская Нефтебаза», среди организаций в предбанкротном состоянии - ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги» и авиакомпания «Арктика», среди действующих организаций – те, что входят в структуру Спецстрой.

Говоря о ситуации на рынке труда в Мурманской области, председатель комитета по труду и занятости населения Константин Бережный сообщил, что сейчас на учете в службе занятости состоит 7364 безработных, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вакансий, напротив, на 23% больше - 9,5 тысяч. Уровень безработицы составляет 1,6%, в прошлом году – 1,8%.

Увольнению подлежат 529 работников (в 2015 году – 2010), из них 193, по информации предприятий, придут в службу занятости, остальные будут трудоустроены. Уже прошла реорганизация на АО «Апатит», где люди в основном были переведены в другие подрядные организации. Также продолжается мониторинг Сбербанка и небольших предприятий.

Фото: Twitter