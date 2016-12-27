У берегов Кольского залива образуется свалка грязного снега

27 Декабря 2016 года, 20:15

МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – На берегу Кольского залива под памятником «Алёши» формируется склад грязного снега. Пользователи социальных сетей сообщают, что в это место регулярно свозится снег.

«Складирование снега возможно в местах, определенных Постановлением главы администрации, их всего два: на улице Карла Маркса в Мурманске и в Дровяном», – пояснили «Би-порту» в Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Несколько лет назад выносились решения суда о запрете свалки в Первомайском и Ленинском районах, но они касались определенных земельных участков.

В снеге находились отходы различного класса, он складировался как раз у залива. В прокуратуре сообщили, что на данный момент не располагают ни одним обращением, относительно складирования или сброса снега в залив.

Фото: Михаил Русс