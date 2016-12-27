До -8 градусов ожидается в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра 28 декабря на территории области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -3-8 градусов. Гололедица.
В центральных районах Баренцева моря наблюдается ветер северо-восточный 15-17 м/с; на севере моря медленное обледенение судов.
После непродолжительного периода с положительными среднесуточными температурами воздуха прочность льда на реках и водоёмах существенно уменьшилась.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха 0 градусов, ветер северный 13-19 м/с.