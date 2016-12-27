Уже 15 тел обнаружено на месте крушения Ту-154 в Чёрном море

28 Декабря 2016 года, 08:15

РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ - Спасатели обнаружили ещё три тела погибших при крушении Ту-154, всего подняты на поверхность тела 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Также отмечается, что на месте крушения самолёта найдены 223 фрагмента тел.

Накануне специалистами был обнаружен один из трёх чёрных ящиков, который в этот же день был доставлен в Москву для расшифровки.

25 декабря самолёт, вылетевший из Сочи на военную сирийскую базу Хмеймим, потерпел крушение над Чёрным морем. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в море в 1,5 км от берега. По уточнённым данным, на его борту находились 92 человека.