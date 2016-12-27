Вылов рыбы в Северном бассейне составил по итогам года 558 тысяч тонн

28 Декабря 2016 года, 08:30

РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ - По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи Росрыболовства на 27 декабря 2016 года, общий вылов всех российских пользователей составил 4,6 млн тонн, что на 224,6 тысячи тонн, или на 5,1% больше уровня прошлого года.

Общий вылов в Северном бассейне увеличился на 7,2 тысячи тонн или 1,3% и составил 558,12 тысяч тонн. На промысле трески добыто 388,2 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 4%. Вылов пикши вырос на 23 тысяч тонн – до 112,82 тысяч тонн.

Освоение российскими рыбопромышленниками квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных государств составил 672,37 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 4,5%.тонн.