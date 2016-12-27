За нарушение антимонопольного законодательства судоремонтное предприятие заплатит 4 млн рублей

28 Декабря 2016 года, 09:22

МУРМАНСК/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ — Мурманское УФАС России признало, что Центр судоремонта «Звездочка» в лице филиала «35 судоремонтный завод» и ООО «ДиаМАНТ» нарушил Закон о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения были выявлены в проведении закупки на ремонт размагничивающего устройства соглашения — для ООО «ДиаМАНТ» были созданы преимущественные условия.

Установлено, что «35 СРЗ» не провело конкурентную процедуру и заключило в январе 2015 года с ООО «ДиаМАНТ» как с единственным поставщиком договор на выполнение работ по ремонту размагничивающего устройства с ценой договора более 16 млн. рублей. ООО «ДиаМАНТ», в свою очередь, приступило к выполнению работ по ремонту размагничивающего устройства, не имея необходимой лицензии.

Центр судоремонта «Звездочка» в лице филиала «35 судоремонтный завод» и ООО «ДиаМАНТ» признаны нарушившими п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Таким образом, центру судоремонта было выдано предписание, согласно которому необходимо в срок до 30 января 2017 года расторгнуть договор, а также до 28 февраля 2017 года провести процедуру отбора поставщика для заключения договора на ремонт размагничивающего устройства.

ООО «ДиаМАНТ» же необходимо до 28 февраля 2017 года перечислить в федеральный бюджет сумму, полученную в качестве предоплаты в размере 4,18 млн рублей.

Ранее центр судоремонта «Звездочка» выступило заказчиком в рамках договора с ООО «Зенит», которое действовало без лицензии. Напомним, что по договору субподряда с центром судоремонта «Звездочка» ООО «Зенит» в 2014-2015 годах осуществляло ремонт и сервисное обслуживание вооружения атомного крейсера «Петр Великий», противолодочных кораблей «Вице-адмирал Кулаков», «Адмирал Левченко», подводной лодки «Обнинск» и ряда других.