Мурманчанка взорвала Интернет откровенными фото

28 Декабря 2016 года, 09:40

МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ — Жительница Мурманска Анастасия Моторина покорила Интернет откровенными снимками своего спортивного тела. Как сообщает «Life», фото мурманчанки комментируют жители Перу, США, Анголы, Великобритании и многих других стран мира. Большинство комментариев — позитивные.

По словам Моториной, она занимается бодибилдингом уже более 10 лет. Кроме того, 41-летняя мурманчанка трудится инженером в одной из энергетических компаний города, и признается, что у нее сложная работа.

«Я устаю на работе. К сожалению, у меня нет времени даже на переписки с друзьями», - пишет Анастасия на странице в соцсетях.

Известно также, что мурманчанка замужем и воспитывает сына.