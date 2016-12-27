Клуб ITea подвел итоги года за чаем

28 Декабря 2016 года, 10:05

Кибератаки и утечки старых паролей, новые поисковые алгоритмы и импортозамещение, дополненная реальность и игра «PokemonGo» – главные тенденции развития информационных технологий в уходящем году обсудили на встрече клуба ITea.

На предновогодней встрече клуба ITea традиционно вспомнили самые яркие события 2016 года, связанные с информационными технологиями, происходившие в России и мире. Ведущим спикером мероприятия стал Вадим Качала, профессор кафедры математики, информационных систем и программного обеспечения Мурманского государственного технического университета. В его выступлении были затронуты 25 ключевых событий IT-мира.

Главное, чем запомнился год – это принятие «Пакета Яровой», регулирование трансграничных услуг (налог на Google) и первый случай использования законодательства о локализации персональных данных (блокировка LinkedIn в России). Вадим Васильевич привел статистические данные, показывающие рост доли электронной торговли в России – она уже составляет 2,4% от всего ВВП. Также растёт востребованность аналитиков различных направлений в сфере IT, в этом году впервые появилась должность Советника президента по интернету.

Крупнейшей сделкой в 2016 году стала покупка группой mail.ru популярного сервиса по доставке еды из ресторанов DeliveryClub. А самой известной игрой 2016 года является «PokemonGo», основанная на технологии дополненной реальности. 2016 год также стал годом крупных удачных кибератак. Больше половины из них ударили по банковскому сектору.

Кроме того, в этом году продолжилось бурное развитие интернета вещей. Много говорили об искусственном интеллекте, машинном обучении и нейронных сетях, также было отмечено бурное развитие чат-ботов.

Клуб ITea, организованный ГК «IT Полюс», функционирует с января 2010 года. Встречи проходят ежемесячно, кроме летнего периода.

Каждое заседание имеет тематическую направленность и проходит в непринуждённой, доброжелательной обстановке, «за чашкой чая». Участники готовят короткие сообщения, относящиеся к заявленному предмету встречи, после чего обсуждают актуальные вопросы, лежащие в плоскости рассматриваемой темы. Среди постоянных участников клуба – представители администрации, топ-менеджеры, профессиональные IT-специалисты компаний города и области, научные сотрудники ведущих университетов города и институтов Кольского научного центра.

Больше информации о клубе на странице в facebook.