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Главная » НОВОСТИ » Зацепинг приравняли к самоубийству
 
 
 
 
28 Декабря 2016 года, 10:19

Зацепинг приравняли к самоубийству


РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Роскомнадзор начал блокировать группы и сообщества в социальных сетях, посвященные экстремальному развлечению — зацепингу, пишет газета «Известия».

Зацепинг — способ езды на поезде железной дороги или метро, при котором подростки цепляются за поручни вагона снаружи или залезают на крышу. Ранее в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что деятельность таких групп направлена на причинение вреда здоровью и является одной из форм суицида. Такая формулировка дает основание признать контент зацеперских сообществ противозаконным и начать их блокировку.

«В 2016 году нам удалось выявить и заблокировать наиболее крупные сообщества зацеперов в социальных сетях, — рассказал официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. — Блокировки осуществляются на основании экспертных заключений Роспотребнадзора — эксперты ведомства признали субкультуру зацепинга скрытой формой суицидального поведения. По нашим требованиям администрациями соцсетей заблокированы 65 тематических групп. Если появляются новые, мы их также отслеживаем и оперативно направляем на экспертизу».

Согласно подзаконным актам к закону о «Защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Роспотребнадзор занимается выявлением материалов с пропагандой суицида. Информация о сайтах с подобным содержимым может быть направлена как в Роспотребнадзор напрямую, так и на горячую линию Роскомнадзора, который перенаправляет ее в надзорное ведомство для квалификации.

По данным управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, в 2011 году на объектах транспорта было травмировано двое зацеперов, в 2012 году — 15, в 2013 — 16, в 2014 — 27, а в 2015 — 24 человека. Пострадал 21 подросток на железнодорожных мостах и стоящих вагонах, два подростка при попытке снять селфи перед приближающимся поездом. За 11 месяцев этого года погибло 25 зацеперов, в том числе 19 несовершеннолетних. За этот же период правоохранительными органами было задержано 332 несовершеннолетних зацепера.

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