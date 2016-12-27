Долги регионов на 1 декабря снизились на 100 млрд рублей

28 Декабря 2016 года, 10:30

РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Государственный долг российских регионов на 1 декабря снизился по сравнению с началом года на 110,2 млрд. рублей, или на 4,8%. Об этом «Известиям» сообщили в Счетной палате. При этом, по оценке СП, за последний месяц уходящего года этот показатель может несколько увеличиться, однако задолженность субъектов будет меньше, чем год назад.

Госдолг субъектов неуклонно приближался к 2,5 трлн. рублей в начале этого года. Однако, как отметили в Счетной палате, на 1 декабря задолженность регионов снизилась на 110,2 млрд. рублей и составила 2,208 трлн. рублей, что почти на 5% меньше, чем в январе уходящего года. В рейтинге кредитоспособности субъектов России Мурманская область имеет стабильный прогноз.

В СП отмечают продолжающийся процесс изменения структуры госдолга . Так, в этом году их главным кредитором за счет замещения коммерческих кредитов бюджетными под символический 1% снова стало государство. На эти цели в уходящем году было выделено 340 млрд. рублей. Поэтому объем задолженности по бюджетным кредитам вырос по сравнению с началом года на 185,2 млрд. рублей (на 22,9%) и составил 993,9 млрд. рублей (доля более 45%).

При этом снижалась доля коммерческих кредитов, которая в структуре госдолга составила 30,8%. Задолженность перед кредитными организациями уменьшилась с начала года на 284,4 млрд. рублей (на 29,5%) и составила 681 млрд. рублей. Однако, отмечает Счетная палата, «в ряде регионов практика осуществления заимствований не имеет должной системности и предсказуемости, что приводит к фактам нерационального привлечения банковских кредитов».

По оценке Счетной палаты, по состоянию на 1 января 2017 года, то есть в декабре, госдолг регионов несколько возрастет, но, вероятно, будет меньше по сравнению с показателем начала 2016 года.

В качестве основной причины роста госдолга регионов в СП называют проблему несбалансированности бюджетов субъектов. Так, доходы большинства из них не покрывают расходы по ранее принятым расходным обязательствам, что приводит к увеличению количества регионов, формирующих свои бюджеты с дефицитом и наращивающих долговые обязательства.

Как отмечают в Счетной палате, в 2017 году для улучшения ситуации со сбалансированностью бюджетов регионов предусмотрены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в объеме 615 млрд. рублей (увеличение на 100 млрд. по сравнению с 2016 годом). Кроме того, установлен новый принцип предоставления дотаций на основании заключенных с Минфином России соглашений об условиях их предоставления.

Фото: ach.gov.ru