Во дворах Ленинского округа прошла «спасательная операция» Нового года

28 Декабря 2016 года, 11:25

МУРМАНСК/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ - Победители конкурса поделок от УК «Севжилсервис» поучаствовали в новогоднем шоу прямо в своих дворах. Огромным сюрпризом для детей стало появление настоящего Севжилмена, который помог детям спасти символ 2017 года — Петуха. Пройдя «квест», отгадав загадки, справившись с испытаниями, Севжилмен и его команда вызволили Петуха из лап Обезьянки, подарив детям радость и веселье.

«Все дети любят супергероев!, – рассказывает Дмитрий Афиногенов, начальник отдела развития УК «Севжилсервис». – Поэтому мы и решили создать супергероя в сфере ЖКХ – Севжилмена! Он готов придти на помощь не только детям, но и всем жителям! Его команда, состоящая из дворников, электриков, сантехников, кровельщиков и многих других всегда готова выручить в любой затруднительной жилищной ситуации. Это уже смогли оценить те, кто хоть раз обращался в нашу службу поддержки ВКонтакте».

Из всех поделок, которые принесли в «Севжилсервис», были отобраны по 3 лучших в каждой номинации. А выбирать победителей компания предоставила самим жителям, устроив голосование в своей группе ВКонтакте. Таким образом, в номинации «Суперкоманда» праздник во дворе заслужили Дарья и Егор Якимовы. «Супергероем» стал Арсений Фёдоров. А самая интригующая борьба развязалась за звание «Маленький супергерой»! Количество голосов за поделки Александры Ваниной и Ростислава Сорокина до последней минуты было почти одинаковым! В итоге за беспрецедентный бой и огромную волю к победе «Севжилсервис» объявил победителями обоих участников.

Новогодний праздники с участием Севжилмена и его команды прошли во дворах по адресам: ул. Миронова, д. 3, ул. Свердлова, д. 68 и ул. Александрова, д. 10.

Также нарядные ёлки украсили дворы детей, занявших вторые места! На ул. Свердлова, д. 40/3 – благодаря Ивану и Марии Аникиным. Для пр. Героев-североморцев, д. 78/1 постаралась Ксения Букия. А третью ёлку установят вблизи ул. Александрова, д. 24/1.

«От имени всей управляющей компании «Севжилсервис» поздравляю всех жителей с наступающим Новым годом! – говорит Александр Юрченко, генеральный директор компании. – Желаю, чтобы тепло и уют не покидали ваши дома! Пусть 2017 год станет годом ещё более ярких событий, новых достижений и плодотворной совместной работы! Спасибо, что вы с нами на страже чистоты и порядка!»