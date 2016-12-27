В Мурманской области может появиться зона территориального развития

28 Декабря 2016 года, 12:00

РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ — Минэкономразвития РФ утвердило перечень субъектов, на территориях которых допускается создание зон территориального развития

Сейчас в список включено 20 субъектов, имеющих наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения. Предполагается, что создание зон территориального развития позволит регионам с относительно невысоким потенциалом создать условия, способствующие ускорению его роста.

Согласно действующему законодательству, перечень должен актуализироваться каждые 3 года. В этом году в список попала, в том числе, и Мурманская область.

Перечень формируется на основании расчёта интегральных показателей для каждого субъекта Федерации исходя из значений показателей, характеризующих динамику состояния региональной экономики и социальной сферы, бюджетной обеспеченности и качества жизни населения на протяжении 10 лет. По итогам расчёта, в список включаются те субъекты, которые имеют наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения.

Отмечается, что в регионах, где существует возможность создания зон территориального развития, предусматривается государственная поддержка юридических лиц, занимающихся производственной деятельностью в границах региона. Этот фактор станет решающим для создания условий по ускорению роста социально-экономического потенциала.

Фото: РИА «Новости»