ВЦИОМ: большинство россиян беспокоят низкие зарплаты и состояние экономики

28 Декабря 2016 года, 12:33

РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ — ВЦИОМ представил данные опроса о том, какие проблемы россияне считают наиболее значимыми в масштабах страны.

По данным опроса, к концу 2016 года наиболее значимыми для россиян оказалась проблемы низких заработных плат, здравоохранения и экономики в целом. Отмечается, что если в январе этого года о зарплатах беспокоилось 13% опрошенных, то к концу года показатель составил 18%. Вместе с тем рост цен стал беспокоить россиян меньше: в январе эту проблему отмечали 20%, в декабре – 13% опрошенных. В первую пятерку рейтинга проблем также входит безработица.

Для молодежи от 18 до 24 лет наиболее острыми являются темы экономики, инфляции, безработицы. Люди в возрасте 60 лет и старше в качестве самых значимых выделяют проблемы в экономике, здравоохранении, а также низкие пенсии.

Кроме того, каждый десятый в числе проблемных тем называет образование (11%), социальную политику (9%), также отмечают низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%) и др. При этом значимость внешней политики за последние годы снизилась: если в конце 2014 и 2015 годов ее называли важной проблемой 12% опрошенных, то в декабре 2016 – только 4%.

«В последние два месяца опросы фиксируют повышение эмоциональной напряжённости в связи с проблемным фоном: россияне называют в полтора раза больше проблем, чем в прошлом декабре или в начале года. Сквозная проблема – снижение доходов населения – не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем; она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах. Наибольшее обострение фиксируется по двум направлениям: здравоохранение и образование», - комментирует данные опроса руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова.